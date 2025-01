Ex-vereadora recua e diz que vai doar privada e pias à Câmara de SP

A ex-vereadora Janaina Lima (PP) afirmou que vai doar para a Câmara Municipal de São Paulo um vaso sanitário e duas pias que ela levou embora de seu gabinete após não ter sido reeleita.

O que aconteceu

Janaína afirma que resolveu, "por decisão pessoal", doar as pias e a privada para a Câmara. Em video gravado nesta quinta-feira (2), ela voltou a afirmar que a retirada dos equipamentos foi legítima, porque eles haviam sido comprados e instalados pela equipe dela. A ex-vereadora disse, no entanto, que decidiu doar os itens "para a Câmara Municipal decidir o seu melhor destino".

A ex-vereadora foi criticada nas redes após o caso vir à tona. Apesar de os equipamentos terem sido comprados com recursos próprios, a retirada deles ao final do mandato deixou o banheiro vazio para o vereador Adrilles Jorge (União), que vai ocupar o gabinete na atual legislatura.

Janaína havia defendido a decisão de levar os itens. Em vídeo publicado no Instagram, mais cedo, ela havia afirmado que retirou as pias e a privada por orientação de assessores jurídicos. "Eles entenderam que era importante a retirada de todos os equipamentos da parte hidráulica, porque a parte hidráulica da Câmara é uma coisa sensível", disse.