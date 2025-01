Vendas de carros novos nos EUA atingem pico em 5 anos em 2024 com ajuda de híbridos

Por Nora Eckert

DETROIT (Reuters) - As vendas de carros novos nos Estados Unidos em 2024 continuaram a aumentar em relação às mínimas da pandemia, impulsionadas por estoques reabastecidos, incentivos mais altos e aumento da demanda por veículos híbridos, informaram montadoras nesta sexta-feira.

A expectativa é de que as vendas se aproximem de 16 milhões de veículos, o nível mais alto desde 2019, com a General Motors defendendo sua coroa de vendas de 2023. As montadoras estão projetando que os bons resultados continuarão em 2025, embora as políticas automotivas propostas pelo presidente eleito Donald Trump, como a remoção de créditos fiscais para veículos elétricos, representem um risco.

"Estamos levando um impulso significativo para 2025", disse Rory Harvey, chefe de mercados globais da GM, em um comunicado. A montadora de Detroit vendeu 2,7 milhões de veículos no ano passado, informou a empresa nesta sexta-feira, um aumento de 4,3% em relação a 2023.

A maioria das montadoras registrou sólidos resultados de vendas no ano passado, pois se ajustaram à desaceleração da demanda por veículos elétricos e confiaram em seu negócio principal de caminhões e utilitários esportivos movidos a gasolina, enquanto algumas capitalizaram o crescente interesse de consumidores por veículos híbridos.

A Toyota registrou um aumento de 3,7% nas vendas ano a ano nos EUA, impulsionado por ganhos significativos de veículos híbridos.

"No caso dos híbridos, estamos esgotados -- os clientes os querem, não conseguimos obtê-los em quantidade suficiente", disse David Christ, diretor de vendas e marketing da Toyota na América do Norte. "Os veículos elétricos a bateria, mesmo com os enormes incentivos que estamos gastando e os incentivos do governo federal, simplesmente não são tão procurados."

A Ford Motor também se beneficiou de uma alta nas vendas de híbridos, o que ajudou as vendas totais de veículos da montadora a aumentar 4,2% em 2024. A empresa vendeu aproximadamente o dobro de híbridos em comparação com seus veículos elétricos, com 187.426 híbridos vendidos e 97.865 elétricos.

As vendas de veículos elétricos nos EUA devem se aproximar de 1,3 milhão, ou cerca de 8% de todos os veículos novos comprados, disse a Cox Automotive.

Os planos do governo Trump provavelmente afetariam as vendas de automóveis em 2025 e além, se o novo presidente cumprir os planos de reverter as políticas de veículos elétricos do presidente norte-americano, Joe Biden, incluindo um crédito fiscal de 7,500 dólares para o consumidor em alguns modelos, bem como aumentar as tarifas sobre as importações do México e Canadá.