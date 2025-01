Edmundo González promete retornar à Venezuela para "tomar posse" no lugar de Maduro

O opositor venezuelano Edmundo González Urrutia, que está exilado em Madri, deve chegar em Buenos Aires nesta sexta-feira (3). As autoridades venezuelanas oferecem uma recompensa de US$ 100 mil, o equivalente a R$ 620 mil, por informações que levem à sua captura. O líder opositor recebeu asilo na Espanha em setembro e prometeu retornar à Venezuela para "tomar posse" em 10 de janeiro no lugar de Nicolás Maduro.



Elianah Jorge, correspondente da RFI em Caracas

Edmundo González está desde setembro na Espanha, onde obteve asilo político, após denúncias de que era pressionado pelo governo de Nicolás Maduro. O opositor é acusado de conspiração, instigação ao crime, usurpação de funções, e de falsificar documentos, entre outros crimes.

Já eram esperadas ações contra González, mas a recompensa de U$100 mil surpreendeu. Este valor equivale a duzentas mil vezes o salário mínimo venezuelano (cerca de U$ 2 ou o equivalente a R$ 12).

González, 75 anos, será recebido neste sábado (4) na Argentina pelo presidente Javier Milei. Ele convocou os cerca de 174 mil venezuelanos radicados no país para acompanhá-lo em uma concentração em frente à Casa Rosada, sede da presidência.

Esta é a primeira vez que González será recebido em um país da América do Sul após a eleição. Ele ainda não divulgou quais países visitará antes de voltar à Venezuela, onde garante que estará para tomar posse, no próximo dia 10 de janeiro.

Manifestações

Com a chegada do dia da posse presidencial, o clima de tensão aumenta no país. Os defensores de Maduro garantem que estarão nas ruas para garantir e defender o terceiro mandato do presidente, que vai até 2031. Já os opositores parecem estar à espera da convocação de Maria Corina Machado e de Edmundo González para organizarem um protesto.

No entanto, há risco de repressão e de prisões arbitrárias. Em agosto do ano passado, o próprio presidente Nicolás Maduro anunciou que mais de duas mil pessoas foram presas nas manifestações pós-eleitorais. De acordo com a ONG Fórum Penal, até o momento mais de 1700 continuam detidas.

Maria Corina Machado vem dialogando com os eleitores da oposição nas redes sociais. Em uma mensagem divulgada dia 1° de janeiro, a líder opositora afirmou que após "anos de humilhações", "derrotamos com votos" e que o "bem triunfou".

Ela fez alusão aos mais de sete milhões de venezuelanos que estão fora do país, sugerindo que muitos voltarão à Venezuela. A opositora, que está há meses na clandestinidade e corre o risco de ser presa, apareceu em um vídeo com a roupa que costumava usar nas concentrações de rua.

Para a líder da oposição, "chegou a hora", da "derrota do regime". De acordo com ela, a falta de legitimidade da eleição de 28 de julho mostrou ao mundo a suposta falta de apoio ao governo de Maduro. Corina acredita que países críticos ao governo tomarão medidas para pressioná-lo em seu novo mandato.

Machado aposta que a população saia para protestar e que "toda a Venezuela se encontrará nas ruas" para cantar o hino venezuelano. A opositora garantiu que estará nas ruas junto a seus seguidores, sem dar maiores detalhes de como, quando e onde voltará a aparecer em público.

Fim do recesso na Assembleia

Neste domingo (5), a Assembleia Nacional voltará do recesso de fim de ano. O parlamento venezuelano, que é de maioria chavista, deve aproveitar a retomada das atividades anuais e próximas à posse para anunciar medidas favoráveis ao governo de Nicolás Maduro.

Maduro garantiu que "ninguém impedirá que haja paz na Venezuela". Em um vídeo transmitido nesta quarta-feira (1), ele afirmou que "caminhamos para mais um ano vitorioso de celebração democrática, de mobilizações permanentes em defesa da paz, de consolidação da recuperação econômica e social e de trabalho para a construção do nosso novo modelo sustentável".

O presidente, que deverá ocupar a presidência por mais seis anos, garantiu que seu governo lutará porque este promete ser um ano "auspicioso, abençoado e feliz".

Maduro reforçou que o governo da Venezuela nunca mais cairá nas mãos de "um fantoche da oligarquia e do imperialismo". Segundo ele, em defesa da presidência, milhões de venezuelanos que o apoiam estarão nas ruas do país no dia da posse.

Reforma constitucional

O presidente também anunciou que trabalha em uma proposta de reforma da Constituição. Segundo ele, a meta é "democratizar todo o Estado e toda a sociedade" para avançar "em um processo de fortalecimento de uma nova forma de fazer política, uma nova democracia".

Por sua vez, a Missão de Investigação da ONU sobre a Venezuela lançou um alerta pelas redes sociais pedindo às autoridades que respeitassem o direito à vida, à liberdade e à segurança de todos e para que as pessoas presas arbitrariamente sejam soltas.

Já o governo do Brasil informou que o país será representado pela Embaixadora Glivânia Maria de Oliveira. O Brasil não reconhece os resultados da eleição de 28 de julho, quando o Conselho Nacional Eleitoral anunciou a reeleição de Nicolás Maduro sem ter apresentado as atas eleitorais que comprovem a vitória do atual presidente.