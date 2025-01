Foi decisão do vice acompanhar diferentes secretarias, diz Prefeitura de SP

Do UOL, em São Paulo

A Prefeitura de São Paulo informou nesta sexta-feira (3) que foi uma decisão do vice-prefeito Mello Araújo (PL), "em comum acordo" com o prefeito Ricardo Nunes (MDB), "acompanhar, cobrar e delegar ações específicas em diferentes secretarias" do município.

O que aconteceu

Segundo a prefeitura, é "equivocada qualquer análise do sentido de que o prefeito Ricardo Nunes teria desistido de deixá-lo responsável pela pasta". O pronunciamento da gestão Nunes ocorre após o anúncio de que Mello Araújo não assumirá o comando da Secretaria de Projetos Estratégicos — Nunes manteve Edsom Ortega à frente da pasta.

A administração municipal afirma que a secretaria em questão estará subordinada ao vice-prefeito. Até o ano passado, a pasta respondia à Secretaria de Governo, comandada por Edson Aparecido.

Mello Araújo será responsável pelo Plano Preventivo de Chuvas de Verão. Segundo a prefeitura, o programa conta com políticas públicas de todas as pastas relacionadas ao tema.

O prefeito disse ontem (2) que "pode ter a nomeação, mas isso não muda muito, porque ele é o vice-prefeito". A declaração foi dada após a primeira reunião com o novo secretariado — na ocasião, o motivo da mudança não foi explicado.

Nunes conversou com a imprensa ao lado do coronel Mello Araújo, que ficou em silêncio. Ao UOL, o vice disse que ficou feliz com a notícia: "Quero ser vice-prefeito, não secretário".

O anúncio de que o vice comandaria a pasta foi feito em novembro pelo prefeito. Uma das atuações da secretaria é na "cracolândia" — segundo Nunes, Mello Araújo ainda dará apoio nessas ações. O ex-comandante da Rota foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para ser vice do emedebista.