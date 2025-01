Sakamoto: Nunes pôs secretária de extrema direita no lugar que foi de Marta

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), colocou uma secretária de extrema direita, Angela Gandra, no lugar que já foi de Marta Suplicy no comando das relações internacionais, destacou o colunista Leonardo Sakamoto na edição do UOL News desta quinta-feira (2).

O prefeito Ricardo Nunes fez concessões ao bolsonarismo. A Angela Gandra é uma das concessões ao bolsonarismo, ela era secretária da Família no ministério de Damares Alves. Ajudou muito a costurar a participação do Brasil em movimentos ultraconservadores e partidos de extrema direita. Um exemplo é a questão dos direitos das mulheres, melhor dizendo, a exclusão dos direitos das mulheres, por conta de sua atuação contra o direito ao aborto.

Angela Gandra teve um papel fundamental nessa aproximação do Brasil nessas teias, nessas conexões. Nunes, ao trazê-la para a Prefeitura de São Paulo, sabe disso e não faz isso à toa.

Sabe quem já ocupou essa pasta? Marta Suplicy. Marta Suplicy era secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo.

Para Sakamoto, a escolha para a pasta antes ocupada por Marta Suplicy é um "aceno duplo ao bolsonarismo".

Marta Suplicy saiu do governo de São Paulo alegando que Nunes, devido à proximidade dele com Bolsonaro estava traindo os ideais que ela acreditava. Voltou para o PT e foi candidata a vice de Guilherme Boulos na chapa municipal. Ao colocar uma pessoa de extrema direita no cargo que em seu governo já foi de Marta Suplicy, Nunes não apenas faz um aceno ao bolsonarismo, mas faz um aceno duplo.

Tinha uma pessoa que era petista, agora eu estou colocando uma bolsonarista raiz lá. Esta mudança é duplamente importante quando você olha quem estava sentada naquele posto. Era uma pessoa que depois foi chamada durante a campanha Nunes, foi muito criticada por outros, por Pablo Marçal, porque Marta era secretária dela e depois virou vice do Boulos.

Agora o Nunes tira, no lugar onde estava, segundo ele, uma petista, e entrou uma bolsonarista raiz. Então é um aceno forte ao bolsonarismo, é um aceno forte ao eleitorado de extrema direita, que é relevante em São Paulo. É claro que São Paulo não tem a maioria de extrema direita de maneira alguma, mas é relevante, ele faz um aceno.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Futuro de Nunes na Prefeitura está relacionado ao de Tarcísio

O colunista do UOL seguiu sua análise e afirmou que o futuro de Ricardo Nunes na Prefeitura de São Paulo irá depender do 'arroz com feijão' e está diretamente ligado ao do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O destino do Nunes está diretamente relacionado com arroz e com feijão. Eu explico. O governo Lula está com bons indicadores na economia, que deve crescer 3,5%, o desemprego chegou a 6,1%, o menor da série histórica desde 2012, a renda do trabalhador vem aumentando, o Natal e essas festas de final de ano tiveram muita compra, mas, ao mesmo tempo, a inflação, principalmente, é muito grande. Então, o que acontece? A popularidade do Lula baixa, reduz por conta disso, por conta da questão da qualidade de vida que acaba reduzida pelo poder de compra.

Se chegar em 2026 com o poder de compra lá no alto, o que vai acontecer com o Lula? O Lula vai aumentar a popularidade. O Lula com uma popularidade maior, ele pode botar um sucessor como Haddad para concorrer ou, se a popularidade não tiver tão grande, ele mesmo pode sair.

Nesse caso, se o Lula sai com a economia razoavelmente bem, o próprio Kassab, que é o homem forte do governo Tarcísio, já falou um milhão de vezes que ele acha que o Tarcísio não deve sair [candidato à Presidência] nessa condição. E aí o Tarcísio tenta a reeleição. Então é o seguinte, se o feijão e o arroz baixar, não só o feijão e arroz, mas os alimentos, feijão e arroz principalmente, que é um ótimo indicador, feijão, arroz, picanha, cerveja, baixarem.

O que acontece? Tarcísio sai para a reeleição, não vai discutir a Presidência da República. O mais provável é esse desenho. Se Tarcísio sai para a eleição, o Nunes não tem uma cadeira para correr atrás em 2026, porque ele poderia renunciar em 2026 e tentar o Palácio dos Bandeirantes. Mas isso só acontece se Tarcísio sair. Caso contrário, o Nunes sai, pode até se tornar um secretário do Tarcísio ou ficar na a fila de espera buscando uma saída para 2026. Nesse caso, para 2028 ou 2030, nesse caso fica um pouco mais difícil para o próprio Nunes, que vai ficar fora do poder durante um bom tempo.

E aí fica difícil para ele pleitear o Bandeirantes, o que seria mais fácil caso ele saísse da Prefeitura de São Paulo e tentasse o Palácio do Bandeirantes. É por isso que o futuro do Nunes depende, é claro, das relações com o centrão, depende do apoio dos partidos que estão com ele, depende do apoio na Câmara dos Vereadores, que ele vai ter maioria, mas depende também do arroz e do feijão.

Leonardo Sakamoto, colunista

Assista ao comentário:

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: