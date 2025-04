Governo piora projeção da DBGG, que agora atingirá pico de 84,2% do PIB em 2028

O governo piorou a projeção para a dívida bruta do governo geral (DBGG). A estimativa é de que agora ela chegará a 81,6% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2035, com 82% do PIB em 2034. No relatório de Projeções Fiscais divulgado em dezembro, o Tesouro estimava que a DBGG chegaria a 2034, até então o último ano da previsão, em 75,6%. Nessa projeção, agora defasada, o pico da dívida seria atingido em 2027, em 81,8% do PIB. Agora, o ponto mais alto está previsto para acontecer em 2028, com a DBGG em 84,2% do PIB.

Para 2026, a estimativa é de que a dívida bruta alcance 81,8% do PIB. Em 2025, esse número é projetado em 78,5% do PIB.

A nova previsão consta da Proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2026, apresentada há pouco pelo Ministério do Planejamento. A previsão é que a dívida bruta alcance 83,6% do PIB em 2027, 84,2% do PIB em 2028 e 84% do PIB em 2029, quando começa a trajetória de queda.

O PLDO também conta com uma previsão de trajetória para a Dívida Líquida do Setor Público (DLSP). Em 2025, ela seria de 65,7% do PIB, de 70% em 2026, e atingindo o pico em 2029, com 74,2% do PIB. O número se repetiria até 2031, quando em 2032 começa uma trajetória de queda (74,2%), reduzindo até ficar em 73,6% do PIB em 2035.