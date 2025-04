Bolsas de NY fecham em baixa com balanços corporativos e sinais contraditórios da Casa Branca

As bolsas de Nova York fecharam a terça-feira, 15, em baixa depois de oscilarem ao longo do dia, à medida que os investidores avaliavam os primeiros resultados da temporada de balanços corporativos nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que tentavam compreender os sinais contraditórios da política comercial do presidente dos EUA, Donald Trump.

O Dow Jones caiu 0,38%, aos 40.368,96 pontos; o S&P 500 recuou 0,17%, aos 5.396,63 pontos; e o Nasdaq teve baixa de 0,05%, aos 16.823,17 pontos. Os dados são preliminares.

Trump renovou as preocupações de Wall Street no meio da tarde ao afirmar, em trecho televisionado de entrevista exclusiva à Fox Noticias, que há uma chance de o "dinheiro" obtido com a aplicação das novas tarifas de importação ser suficiente para "substituir o dinheiro" dos impostos pagos pelos americanos.

Já a secretária de Comunicação da Casa Branca, Karoline Leavitt, procurou acalmar os ânimos dizendo que mais de 75 países querem negociar com os EUA e que o país anunciará acordos "muito em breve".

A Boeing fechou o dia com perda de 2,36%, ainda que tenha saído das mínimas após uma reportagem da Bloomberg afirmar que a China determinou que suas companhias aéreas não recebam mais entregas de aviões da empresa americana em meio à guerra comercial entre Washington e Pequim.

Tesla avançou 0,70%. Na segunda-feira, o gráfico de ações da fabricante de veículos elétricos formou uma "cruz da morte", termo técnico usado quando a média móvel de curto prazo cai abaixo da média de longo prazo. No caso, a média móvel de 50 dias caiu abaixo da média de 200 dias. A "cruz da morte" geralmente indica que uma ação está perdendo força.

A ação da Netflix subiu 4,83%. A empresa de streaming tem como meta atingir uma capitalização de mercado de US$ 1 trilhão e dobrar sua receita para US$ 39 bilhões até 2030, segundo o "The Wall Street Journal", que ouviu pessoas que participaram da reunião anual de revisão de negócios da companhia no mês passado. A Netflix divulgará seus resultados trimestrais na quinta-feira.

Os papéis do Bank of America e do Citigroup avançaram 3,6% e 1,76%, respectivamente, após os bancos reportarem lucros no primeiro trimestre que superaram as estimativas de analistas.

*Com informações da Dow Jones Newswires