Por que o vapor d'água não é o principal causador do aquecimento global

O vapor d'água é o gás de efeito estufa mais abundante na atmosfera terrestre, mas, ao contrário do que muitos pensam, ele não é o principal responsável pelo aquecimento global.

Para entender essa aparente contradição, é importante distinguir efeito estufa de aquecimento global.

O efeito estufa é um processo natural essencial para manter a Terra habitável. Ele ocorre quando gases na atmosfera, como o vapor d'água, o gás carbônico (CO2) e o metano (CH4), retêm parte da radiação infravermelha emitida pela superfície terrestre. Isso evita que todo o calor escape para o espaço. Sem esse fenômeno, a Terra seria cerca de 33ºC mais fria e inabitável para a maioria das espécies.

No entanto, o aquecimento global é o resultado do desequilíbrio causado pelo aumento das concentrações de gases de efeito estufa emitidos por atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento. Esses gases adicionais intensificam o efeito estufa, levando a um aumento na temperatura média global e desencadeando impactos climáticos como elevação do nível do mar, derretimento de geleiras e eventos climáticos extremos.

Entre os principais gases responsáveis por essa mudança estão o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4) e o óxido nitroso (N2O).

O papel do vapor d'água no efeito estufa

O vapor d'água é, de fato, o maior contribuidor ao efeito estufa. Ele absorve muito mais radiação solar e terrestre do que o CO2, por exemplo. No entanto, ele não é o fator que está impulsionando o aquecimento global. A razão para isso é que ele é um gás de efeito estufa de curto prazo.

Ele é continuamente reciclado na atmosfera por meio do ciclo da água, precipitando como chuva ou neve em poucos dias. Em contraste, o CO2 é um gás de longa duração que pode permanecer na atmosfera por séculos, acumulando-se com o tempo e causando impactos prolongados no balanço energético do planeta.

Quando a temperatura da Terra aumenta, seja devido ao aumento do CO2 ou de outros gases de efeito estufa, a evaporação da água também aumenta. Esse aumento no vapor d'água amplifica o efeito estufa, já que o vapor d'água retém mais calor. Esse processo é conhecido como feedback de retroalimentação ou ciclo de retroalimentação positiva. O aumento da concentração de gases como o CO2 leva ao aquecimento da atmosfera, o que, por sua vez, aumenta a evaporação e a concentração de vapor d'água, intensificando o efeito estufa.

Atualmente, o CO2 é responsável por aproximadamente um terço do aumento total da temperatura global.

Por que o CO2 é o principal responsável pelo aquecimento global

O dióxido de carbono é o principal responsável pelo aquecimento global por duas razões fundamentais: sua longa permanência na atmosfera e sua capacidade de acumular calor ao longo do tempo.

No período pré-industrial, as concentrações de CO2 na atmosfera eram estáveis, mas as emissões provenientes da queima de combustíveis fósseis, desmatamento e outras atividades humanas desequilibraram esse sistema. Pequenos aumentos no CO2 têm impactos desproporcionais, pois esse gás não é removido rapidamente como o vapor d'água.

Estudos apontam que o CO2 é responsável por cerca de um terço do aquecimento total do planeta desde o século 19.

Uma ideia equivocada que circula em debates sobre o clima é que o CO2, por ser mais denso que outros gases como nitrogênio e oxigênio, permaneceria concentrado perto da superfície da Terra. Na realidade, os gases na atmosfera tendem a se misturar de forma homogênea, ocupando todo o espaço disponível, independentemente de sua densidade.

"Os gases seguem as leis da física, como pressão e temperatura, e não ficam segregados por gravidade. Essa é uma noção básica de física atmosférica", explica Alexandre Araújo Costa, cientista do Clima e professor titular do mestrado em climatologia da Uece (Universidade Estadual do Ceará).

Impactos do aumento do vapor d'água

Embora não seja o causador inicial do aquecimento global, o aumento do vapor d'água na atmosfera intensifica fenômenos climáticos extremos, como ciclones tropicais e secas prolongadas.

Regiões mais úmidas se tornam ainda mais úmidas, e as regiões secas, mais secas. Isso ocorre porque o vapor d'água contém uma grande quantidade de energia, que pode alimentar tempestades intensas e outros fenômenos climáticos extremos.

*Com informações da Nasa e de reportagem publicada em 27/05/2024