Quem são os 4 ex-prefeitos que Ricardo Nunes escolheu para seu secretariado

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), oficializou na quarta-feira (1º) o novo secretariado para a sua segunda gestão 2025-2028. Entre os secretários, estão quatro ex-prefeitos. Veja quem são:

Rogério Lins (Podemos)

Rogério Lins foi prefeito de Osasco por dois mandatos Imagem: Aloisio Mauricio/FOTOARENA/Estadão Conteúdo

Lins, 46, vai comandar a Secretaria de Esportes. Ex-prefeito de Osasco por dois mandatos, Lins começou na vida pública em 2004. Naquele ano, foi nomeado diretor na Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer de Osasco. Quatro anos depois, se elegeu vereador pela cidade. Em seguida, foi nomeado secretário de Indústria, Comércio e Abastecimento.

Em 2012, foi reeleito vereador de Osasco. Em 2014, candidatou-se a deputado federal, tornando-se o primeiro suplente do cargo por São Paulo.

Em 2016, candidatou-se e venceu a eleição para prefeito de Osasco, aos 38 anos. Em 2020, foi reeleito no primeiro turno, com 60,94% dos votos válidos. No ano passado, elegeu seu sucessor, Gerson Pessoa (Podemos), no primeiro turno.

Formado em Direito, Lins é casado com Aline Soares Lins e pai de duas filhas. "Inicio hoje meu novo desafio! Conto com vocês para fazermos o esporte de SP ainda mais forte! Orem por nós!", afirmou o novo secretário no Instagram.

Orlando Morando (sem partido)

Ex-prefeito de São Bernando do Campo, Orlando Morando deixou o PSDB, partido pelo qual ficou conhecido Imagem: Divulgação

Ex-prefeito de São Bernardo do Campo por dois mandatos, o empresário Morando, 50, assumiu a Secretaria de Segurança Urbana da cidade de São Paulo. Ele começou sua carreira política no PSB, quando se elegeu vereador por São Bernardo em 1996. Entre 2003 e 2016 foi deputado federal, passando pelo PL e PSDB, partido pelo qual ficou conhecido e do qual se desligou no ano passado.

Morando tentou se eleger prefeito pela primeira vez em 2008, mas perdeu. Tentou novamente e venceu em 2016, reelegendo-se em 2020 com 67,2% dos votos. No ano passado, tentou emplacar a filha em seu lugar — a advogada Flávia Morando (PSDB)—, mas ela terminou a campanha na quarta posição. Quem venceu foi Marcelo Lima (Podemos), eleito no segundo turno com 55,7% dos votos.

Morando é casado com a deputada estadual Carla Morando (PSDB).

O ex-prefeito agradeceu Nunes pela indicação. "É uma grande responsabilidade que encaro com dedicação, compromisso e o desejo de trabalhar pela segurança e bem-estar de todos os cidadãos da cidade de São Paulo", escreveu nas redes sociais.

Luiz Fernando Machado (PL)

Luiz Fernando Machado (PL) foi prefeito de Jundiaí por dois mandatos, mas não fez o sucessor Imagem: Divulgação

Nunes nomeou o ex-prefeito de Jundiai Luiz Fernando Machado (PL), 47, para a Secretaria de Desestatização e Parcerias. Machado começou a carreira política ao assumir o Conselho Municipal de Juventude de Jundiaí, em 2003. No ano seguinte, lançou-se candidato a vereador, elegendo-se como o oitavo mais votado. Em 2006, tornou-se o presidente da Câmara mais jovem na história da cidade, aos 28 anos.

Dois anos depois, elegeu-se vice-prefeito de Jundiaí na chapa encabeçada por Miguel Haddad (PSDB). Em 2010, venceu as eleições para deputado federal. Em 2012, concorreu à Prefeitura de Jundiaí, mas perdeu. Dois anos depois, elegeu-se deputado estadual.

Em 2016, vence a eleição para prefeito de Jundiaí. Em 2020, foi reeleito no primeiro turno com 69,6% dos votos válidos. O então prefeito não conseguiu, contudo, emplacar seu candidato no ano passado. José Antônio Parimoschi (PL) perdeu no segundo turno para Gustavo Martinelli (União Brasil), que obteve 58,87% dos votos válidos.

Machado é casado com Vanessa Gomes Machado e pai de três filhos. Ausente durante a nomeação dos novos secretários de Nunes, no dia 1º, ele não se manifestou sobre o novo cargo nas redes sociais. O ex-prefeito não foi à posse porque participou da transmissão do cargo para o novo prefeito de Jundiaí.

Rodrigo Ashiuchi (PL)

Ele esteve com a esposa Larissa Antoniassi dos Santos Ashiuchi durante sua nomeação como secretário Imagem: Divulgação

Ashiuchi, 45, assume a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Ele foi prefeito de Suzano, na região metropolitana, por dois mandatos e elegeu seu sucessor no ano passado, Pedro Ishi (PL).

Ashiuchi foi o prefeito mais jovem a comandar Suzano. Eleito prefeito pela primeira vez em 2016, aos 37 anos, ele ganhou popularidade durante sua atuação na Associação Comercial e Empresarial da cidade entre 2012 e 2016, quando passou por diversos cargos, como diretor de marketing e diretor executivo.

Ao deixar a entidade, candidatou-se a prefeito em 2016. Na ocasião, venceu no segundo turno. Na eleição de 2020, reelegeu-se com 82,3% dos votos válidos já no primeiro turno.

Durante sua gestão, chefiou o Condemat (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê) entre 2018 e 2021. Depois voltou ao cargo em 2023, quando também foi eleito vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Estado de São Paulo, formado por 39 municípios.

Ele é casado com Larissa Antoniassi dos Santos Ashiuchi. É engenheiro de controle de automação, tem MBA em gestão empresarial e pós-graduação em gestão pública.

Ashiuchi foi nomeado por Nunes por indicação do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, a quem agradeceu nas redes sociais. "Gratidão ao prefeito Ricardo Nunes pelo convite e oportunidade. Gratidão ao governador Tarcísio, ao presidente da Alesp, André do Prado, ao deputado Marcio Alvino e ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, pela confiança. Deus abençoe!".

Nunes chora em discurso

Posse secretariado São Paulo Imagem: Rafaela Araújo/Folhapress

O novo secretariado de Nunes fortalece o MDB, partido do prefeito. Reeleito, Nunes manteve alguns nomes da primeira gestão, como o da pasta da Educação (Fernando Padula).

O prefeito reeleito chegou ontem à posse do secretariado com a primeira-dama Regina. A cerimônia ocorreu no Theatro Municipal, no centro da capital.

Ao discursar, o prefeito voltou a usar o tom adotado ao longo da campanha eleitoral. Ele reforçou sua trajetória na periferia, dizendo saber a "dor de uma mãe que não tem acesso à saúde".

Segundo ele, as declarações dadas em sua posse, na Câmara Municipal, foram "protocolares", mas no evento no Theatro Municipal era o "Ricardo ser humano falando", "a pessoa que cresceu na periferia e hoje se tornou prefeito da cidade de São Paulo".

Em recado aos secretários empossados, Nunes disse que o coração deve bater "junto com o coração do povo de São Paulo". "O que eu desejo de vocês é humanidade, porque não existe competência quando não existe humanidade", disse. "A prefeitura não chegava lá, não estava presente, e a nossa gestão tem que estar presente."

Ricardo Nunes (MDB) discursa durante posse como prefeito de SP Imagem: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) não participou do evento. Ele está fora do país em viagem com a família. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e a presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, compareceram à cerimônia. Os ex-presidentes Jair Bolsonaro (PL) e Michel Temer (MDB) também se ausentaram.

Cerca de 1.500 pessoas foram convidadas. O casal da igreja Renascer em Cristo, o apóstolo Hernandes e a bispa Sônia, estava entre os convidados. O cardeal Dom Odilo Scherer e o presidente do TRE-SP, Silmar Fernandes, tiveram um espaço no palco ao lado do prefeito e do vice-prefeito, coronel Mello Araújo (PL).

Secretários do MDB foram fortemente aplaudidos pela plateia. Totó Parente (Cultura) foi um dos mais ovacionados pelos convidados. Já os nomes do PL que comandarão as pastas quase não receberam aplausos.

Veja os novos secretários da Prefeitura de São Paulo: