Indústrias de Europa, Ásia e EUA encerram 2024 em posição fraca com riscos de Trump 2.0

(Reuters) - A atividade industrial na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos encerrou 2024 com uma nota fraca, uma vez que as expectativas para o novo ano pioraram em meio aos crescentes riscos comerciais de uma segunda Presidência de Donald Trump e da frágil recuperação econômica da China.

Os Índices de Gerentes de Compras (PMIs) do setor industrial para dezembro em toda a Ásia, divulgados nesta quinta-feira, mostraram uma desaceleração da atividade industrial na China e na Coreia do Sul, embora tenha havido alguns sinais de recuperação em Taiwan e no Sudeste Asiático.

O PMI industrial da Caixin/S&P Global para a China caiu para 50,5 em dezembro, de 51,5 no mês anterior, ficando abaixo das previsões dos analistas e indicando que a atividade cresceu apenas de forma modesta.

Nos EUA, a atividade industrial se contraiu pelo sexto mês consecutivo, encerrando mais um ano de produção abaixo da média em todo o setor industrial.

O PMI dos EUA caiu para 49,4 em dezembro, de 49,7 em novembro, mas subiu em relação à leitura preliminar de 48,3.

O presidente eleito dos EUA, Trump, tem prometido impor tarifas em todos os setores econômicos, com barreiras maiores às importações de três grandes parceiros comerciais: México, Canadá e China.

A desaceleração do setor industrial na zona do euro se intensificou no mês passado, com poucos sinais de recuperação em breve, já que as três maiores economias do bloco - Alemanha, França e Itália - permaneceram em uma recessão industrial.

O PMI da zona do euro, também compilado pela S&P Global, caiu para 45,1 em dezembro, um pouco abaixo da estimativa preliminar e ainda mais abaixo da marca de 50 que separa o crescimento da contração, onde tem estado desde meados de 2022.

