Ações europeias oscilam no primeiro pregão de 2025

(Reuters) - As ações europeias oscilavam no primeiro pregão de 2025, após um movimento de venda no final do impulsionado por preocupações com as valuations elevadas e as políticas do novo presidente dos EUA, Donald Trump.

O índice pan-europeu STOXX 600 caía 0,27%, para 506,24 pontos, revertendo ganhos modestos da abertura. Os volumes de negociação eram baixos, com investidores ainda retornando dos feriados de Ano Novo.

O setor de petróleo e gás da Europa subia 1%, conforme os preços do petróleo bruto avançaram após uma promessa do Presidente da China, Xi Jinping, de promover o crescimento. A China é o maior importador de petróleo bruto do mundo. [O/R]

Os bancos e as montadoras lideravam as quedas setoriais, com perdas de mais de 1,5%.

O índice de referência STOXX 600 sofreu sua pior queda trimestral em mais de dois anos, de outubro a dezembro, prejudicado pela incerteza em relação às taxas de juros e às políticas do governo Trump, que vários participantes do mercado temem que aumentem a inflação.

Ainda assim, o índice registrou um ganho de cerca de 6% em 2024, que foi, em geral, um ano positivo para as ações. O mercado dos EUA, em particular, atingiu seus picos históricos devido ao otimismo sobre a adoção de IA e os cortes nas taxas de juros do Federal Reserve.

O STOXX 600 também atingiu um recorde de alta no ano passado, mas ficou atrás do aumento de 23,3% do S&P 500, com a desaceleração da economia europeia e a turbulência política na Alemanha e na França pesando sobre a confiança.

O Índice Gerentes de Compras (PMI) final do setor industrial da zona do euro da HCOB, compilado pela S&P Global, caiu para 45,1 em dezembro, um pouco abaixo da estimativa preliminar e ainda mais abaixo da marca de 50 que separa o crescimento da contração. Os economistas esperavam que o índice se mantivesse estável em 45,2.