No RJ, PM deixa fuzil cair no mar e armamento é devolvido por banhista

Do UOL, Em São Paulo

Um fato inusitado chamou atenção na Praia do Forte, em Cabo Frio (RJ), nesta terça-feira (31). Um fuzil utilizado pela Polícia Militar caiu no mar durante uma operação com helicóptero, desencadeando uma sequência inusitada de eventos.

O que aconteceu

Fuzil caiu do helicóptero. O fuzil, portado por um militar embarcado na aeronave da Polícia Militar, se desprendeu da bandoleira e caiu no mar durante sobrevoo na região.

Devolvido por um banhista. Após o incidente, um banhista que estava no local encontrou o armamento e o devolveu aos policiais.

Registro em vídeo. Um vídeo que mostra o momento da devolução foi gravado por uma pessoa presente e circula nas redes sociais. É possível ver a praia cheia de banhistas, que batem palma após o armamento ser recuperado.

Em nota ao UOL, Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que no início da tarde desta terça-feira (31/12), segundo o Comando do Grupamento Aeromóvel (GAM), o fuzil que era portado por um dos militares embarcado na aeronave da Corporação se desprendeu da bandoleira e caiu no mar da região de Cabo Frio, na Região dos Lagos. De imediato, o armamento foi recuperado pelos policiais que atuam em apoio nas ações de policiamento da região.