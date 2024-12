Novo aciona TCU e pede explicações sobre novas 'emendas disfarçadas'

Do UOL, em São Paulo

O Novo ingressou com representação no TCU (Tribunal de Contas da União) contra o Ministério da Saúde pela suposta destinação irregular de R$ 1,7 bilhão a estados e municípios. O partido chama os recursos de "emendas disfarçadas".

O que aconteceu

O Novo diz que pasta está destinando a parlamentares verba que deveria ir exclusivamente para procedimentos de média e alta complexidade. A denúncia foi baseada em reportagem publicada pelo jornal O Globo, que mostra que R$ 2,5 bilhões de dotação exclusiva da Saúde foram enviados pela Secretaria de Relações Institucionais, comandada pelo ministro Alexandre Padilha, para indicação de parlamentares, sem transparência. O mecanismo foi apelidado de "emenda disfarçada".

"Danos gerados pelo uso do artifício são irreversíveis", diz o partido na representação. "Em outras palavras, caso não seja estancado o problema, o dano gerado será potencializado, o que não poderá ser revertido por eventual decisão de mérito favorável", diz o Novo, ao pedir a suspensão dos repasses.

Para o partido, as "emendas disfarçadas" estão sendo utilizadas como instrumento "para agraciar parlamentares que não mais dispõem de parcela significativa das emendas de comissão". As emendas de comissão são focos de atrito entre o Congresso e o ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), que suspendeu o repasse dos recursos.

Despesas são obrigatórias, diz o partido. Segundo o Novo, o governo não poderia repassar os recursos para parlamentares, já que ele só poderia ser utilizado para o fim determinado, ou seja, em ações de média e alta complexidade na Saúde. Para a legenda, a verba estaria sendo aplicada de forma discricionária -quando a gestão escolhe onde aplicá-la.

Infelizmente, não é surpresa que o governo Lula recorra a artifícios obscuros para distribuir recursos públicos sem qualquer transparência, perpetuando a velha política do toma lá, dá cá. Esse tipo de prática está no DNA de todos os governos petistas

Adriana Ventura (Novo-SP), líder do partido na Câmara