No Mercado Pago, Anitta não terá vaga no conselho ou na direção, mas quer ter mais voz

No Mercado Pago, a empresa financeira do Mercado Livre, Anitta não terá uma cadeira no conselho ou participação acionária, como tinha no Nubank, mas a cantora afirmou que pretende ter muito mais voz. A estratégia faz parte da ofensiva do grupo de crescer de forma acelerada no Brasil, onde tem participação de mercado ainda muito pequena em alguns segmentos, que seguem dominados pelos grandes bancos tradicionais.

O banco digital que pertence ao Mercado Livre não revelou os valores pagos à cantora, mas disse que estão dentro dos R$ 34 bilhões de investimentos que o grupo anunciou para o Brasil no começo do mês. Alguns bilhões dessa cifra vão para o Mercado Pago.

"Independente de rótulos e títulos, me sinto com muito mais voz para opinar", disse Anitta em evento no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, que reuniu imprensa de todo o Brasil, além de influenciadores digitais. No Nubank, Anitta chegou em meados de 2021 no conselho e ficou até o meio de 2022.

Anitta explicou que sua contratação para o Mercado Pago é de imagem. "Não estou fazendo estratégia, não terei cargo de diretora, mas acho que isso não diminui minha participação para ser ouvida", afirmou a cantora, ressaltando que pretende dar vários pitacos nos produtos do banco e em formas de torná-los mais atrativos, além de tentar melhorar a forma como o banco digital fala com o público. "Uma comunicação fácil, sem pegadinhas."

"Diferente de um relacionamento amoroso, com as marcas eu raramente troco", disse Anitta, ao ser questionada sobre o porquê da decisão de ir para o Mercado Pago. Ela contou que deixou o Nubank há algum tempo e não houve troca.

A vice-presidente de marketing do Mercado Pago, Pethra Ferraz, disse que a intenção da estratégia com a cantora é ter o nome e a voz dela, que é muito popular, junto com ao público da marca. "Queremos a voz da Anitta junto com a gente, a opinião dela. Não é sobre ter cargo, é sobre uma relação transparente, próxima", afirmou no evento. "Ela vem com essa capacidade de influência, de contar sobre o Mercado Pago, de educar."

Ambição

"A ideia é continuar crescendo a um ritmo muito acelerado", disse o chefe do Mercado Pago no Brasil, André Chaves. O banco digital ainda tem uma participação muito pequena dentro do sistema financeiro brasileira, na casa ainda de um dígito em vários segmentos.

"A ambição é ser o líder de mercado em várias dessas digitais", afirmou. "Ainda há muito mercado nas mãos de bancos que estão com proposta de valor muito diferente. Queremos ser a principal instituição que promova essa migração." Na América Latina, o Mercado Pago tem 60 milhões de clientes, mas o número do Brasil não foi divulgado. O banco segue com a estratégia orgânica para crescer.

Já o CEO do Mercado Pago para América Latina, Osvaldo Gimenez, disse que o mercado brasileiro representa metade do volume dos negócios do grupo, incluindo o Mercado Livre. Mas há ainda uma parcela grande da população que só usa os bancos tradicionais, por isso o potencial de crescimento. Com Anitta, a visão é que ela tem fãs de diversos segmentos e vai poder transmitir a mensagem do banco, de inclusão financeira.