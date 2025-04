Trump não ligou para Bolsonaro ou Michelle após cirurgia de ex-presidente

Do UOL, em São Paulo

Não é verdade que Donald Trump tenha ligado para Michelle ou Jair Bolsonaro para saber sobre a saúde do ex-presidente, ao contrário do que afirmam publicações nas redes sociais.



O UOL Confere não localizou nenhuma notícia sobre isso na imprensa profissional e tampouco encontrou evidência de que o telefonema tenha ocorrido.

O que diz o post

Algumas publicações trazem escrito "Donald Trump liga para Bolsonaro e oferece ajuda!". Outras falam que a ligação foi para Michelle. Uma voz com características de ter sido gerada por inteligência artificial diz que a ligação "movimentou os bastidores da política internacional", "emocionou aliados próximos" e "gerou comoção entre apoiadores do ex-presidente". Ainda segundo o vídeo, Trump teria oferecido ajuda médica ao brasileiro nos Estados Unidos.

Porque é falso

Nem Michelle nem filhos de Bolsonaro comentaram suposta ligação. Desde sexta-feira (11), quando Bolsonaro passou mal, não há registro nas redes sociais da ex-primeira-dama (aqui) ou dos filhos sobre um contato do presidente norte-americano: Carlos (aqui e aqui), Eduardo (aqui e aqui), Flávio (aqui e aqui) e Renan (aqui).

Bolsonaro também não publicou nada sobre Trump durante o período de internação. Até o momento da publicação deste texto, os perfis de Bolsonaro haviam postado basicamente sobre seu estado de saúde, mas sem citar o norte-americano (aqui, aqui, aqui).

Nem imprensa brasileira ou americana noticiou a suposta ligação. Pesquisa no Google por "Trump ligou para Jair Bolsonaro" não trouxe nenhum texto jornalístico sobre o fato, seja em português (aqui) ou em inglês (aqui), o que contradiz o post desinformativo que fala em "comoção entre os apoiadores".

Trump também não divulgou nada sobre um contato com Bolsonaro ou sua família. O presidente americano não se manifestou nas suas redes sobre a internação de Bolsonaro ou sobre a suposta ligação para Michelle (aqui, aqui, aqui e aqui).

Bolsonaro foi internado e passou por cirurgia no intestino. Na sexta-feira (11), o ex-presidente passou mal durante o início de um tour pelo Nordeste e se queixou de fortes dores abdominais. Ele estava em Santa Cruz (RN) e deu entrada em um hospital da cidade, sendo transferido de helicóptero para Natal (aqui). Bolsonaro foi levado em seguida ao hospital DF Star, em Brasília, onde foi submetido a uma cirurgia que durou aproximadamente 12 horas para tratar um quadro de obstrução intestinal (aqui). Boletim médico publicado hoje diz que ele continua na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) sem previsão de alta (aqui).

