Magda Chambriard diz ver Petrobras conseguindo conciliar interesse de governo e acionistas

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou no domingo, 29, em entrevista ao programa Canal Livre, na Band News, que a sua relação com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, "é muito boa", e que o político, como representante da União no controle da empresa, "quer saber tudo o que se passa na companhia e torce por nós".

Além de Lula, Magda elogiou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que teve atritos com a gestão anterior da empresa, de Jean Paul Prates.

"Eu tenho uma relação direta com o governo, não ter seria um absurdo. Então eu busco alinhamento com o acionista majoritário, que é o governo, e com o acionista minoritário, que são meus acionistas privados, e tenho que conversar com os dois, por óbvio", explicou a executiva.

Segundo ela, o ministro da Casa Civil é muito atuante e faz o papel de entendimento e relação do que acontece na Petrobras e no País.

De outro lado, ela relatou que existe uma relação direta com Silveira e outros ministros, como o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

"Estamos conseguindo conciliar o interesse da sociedade brasileira com o interesse dos nossos investidores, não tem ninguém reclamando", disse a executiva, ressaltando que a Petrobras tem "empilhado prêmios de governança".