Alemanha acusa Elon Musk de tentar influenciar eleição do país

BERLIM (Reuters) - O governo da Alemanha acusou o bilionário Elon Musk nesta segunda-feira de tentar influenciar a eleição de fevereiro no país com artigos de apoio ao partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD, na sigla em alemão), embora tenha sugerido que se tratavam de "bobagens".

Musk, que servirá ao novo governo de Donald Trump nos Estados Unidos como conselheiro externo, endossou a AfD como a última esperança da Alemanha em um artigo de opinião para o jornal Welt am Sonntag, o que levou uma editora a se demitir em protesto.

"De fato, Elon Musk está tentando influenciar a eleição federal" com as publicações no X e o artigo de opinião, disse um porta-voz do governo alemão.

Musk é livre para expressar sua opinião, disse o porta-voz, acrescentando: "Afinal de contas, a liberdade de opinião também abrange as maiores bobagens."

Musk, a pessoa mais rica do mundo, defendeu seu direito de participar da política alemã por conta de seus "investimentos significativos" e elogiou a abordagem da AfD em relação à regulação, impostos e desregulamentação do mercado.

Sua intervenção ocorre no momento em que os alemães se preparam para votar em uma eleição parlamentar em 23 de fevereiro, após o colapso do governo de coalizão liderado pelo chanceler Olaf Scholz.

Musk também pediu a renúncia de Scholz depois que um carro bateu em uma multidão em um mercado em 20 de dezembro, matando cinco pessoas.

A AfD está atualmente em segundo lugar nas pesquisas de opinião, atrás do principal grupo conservador na oposição, e pode ser capaz de impedir uma maioria de centro-direita ou centro-esquerda na eleição.

Os principais partidos da Alemanha têm se comprometido a não trabalhar com a AfD em nível nacional.

(Por Friederike Heine)