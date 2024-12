Comissário de voo na Coreia com 179 mortes diz que só acordou após resgate

Um dos dois sobreviventes do acidente com o Boeing 737-800 da Jeju Air, que matou 179 pessoas após bater contra um muro no Aeroporto Internacional de Muan, na Coreia do Sul, afirmou que já tinha sido resgatado quando acordou.

O que aconteceu

Sobrevivente tem 33 anos e é comissário de bordo. Ele foi encaminhado para um hospital na cidade de Mokpo e depois transferido para o Hospital Universitário Ewha, de Seul. Em entrevista coletiva, o diretor da instituição, Ju Woong, revelou os relatos do sobrevivente, segundo informações da agência de notícias local Yonhap.

Diretor disse não ter perguntado detalhes do acidente. Ele justificou que as recordações não ajudariam na recuperação do comissário. "Ele está totalmente capaz de se comunicar", disse Woong. "Ainda não há indícios de perda de memória ou algo assim", completou.

Comissário apresenta múltiplas fraturas. O sobrevivente encontra-se na UTI e recebe cuidados especiais devido à possibilidade de efeitos colaterais, inclusive a paralisia total.

Outro sobrevivente também é comissário, de 25 anos. Ele é tratado no Asan Medical Center, no leste de Seul, e apresenta condição estável, com lesões no tornozelo e na cabeça. A equipe médica do local não respondeu a perguntas sobre a condição do tripulante.

Como foi o acidente

O avião estava pousando quando perdeu o controle, saiu da pista e colidiu contra um muro. O acidente aconteceu por volta das 9h da manhã de domingo (29), no horário local, 21h da noite deste sábado (28), no horário de Brasília. Estavam a bordo 175 passageiros e seis tripulantes.

O acidente teria sido provocado por uma falha no trem de pouso da aeronave. A tripulação do Boeing foi alertada pela torre de controle sobre o risco de colisão com pássaros antes de tentar pousar, disse o Ministério dos Transportes sul-coreano. Ju Jong-wan, diretor da pasta, disse ao jornal The New York Times que as caixas-pretas do avião foram recuperadas, o que deve auxiliar nas investigações.

Dos que estavam a bordo, 82 eram homens e 93 eram mulheres, com idades variando de três a 78 anos. O avião estava retornando de Bangkok, na Tailândia. O acidente ocorreu após uma tentativa de pouso na província de Jeolla do Sul, a 288 quilômetros de Seul. De acordo com autoridades coreanas, no avião estavam 173 passageiros coreanos e dois tailandeses.

Este é o acidente aéreo com o maior número de vítimas ocorrido na Coreia do Sul. Antes do desastre da Jeju Air, o acidente com maior perda de vidas havia sido o da Asiana Airlines Haenam, em 1993, que matou 66 pessoas.