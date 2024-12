Nardoni vai passar Réveillon com Jatobá em condomínio de luxo no Guarujá

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá irão passar o Réveillon em um condomínio de luxo no Guarujá, no litoral de São Paulo.

O que aconteceu

Nardoni e Jatobá obtiveram autorização judicial para passarem a virada de ano no condomínio Acapulco, um dos mais chiques do litoral paulista. Eles foram condenados a 30 e 26 anos de prisão respectivamente pelo assassinato de Isabela Nardoni, filha de Alexandre e enteada de Jatobá, que morreu aos 5 anos ao ser jogada pela janela do 6º andar do prédio onde o casal morava em 2008.

Casal cumpre pena no regime aberto. Anna Carolina Jatobá foi beneficiada pela progressão de pena desde junho de 2023, quando deixou o presídio de Tremembé. Já Alexandre Nardoni ingressou no mesmo sistema em maio deste ano. Nessa modalidade de progressão de regime, o condenado precisa trabalhar, ficar no albergue onde cumpre pena à noite e nos finais de semana.

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá passarão virada do ano em condomínio de luxo no Guarujá (SP) Imagem: Google Street View

Em pedido à Justiça, Nardoni disse que queria passar as férias com a família para "ter um convívio mais próximo com os filhos". Na petição, disse ainda que a solicitação está em conformidade com um dos objetivos previstos na Lei de Execução Penal, "a ressocialização dos condenados".

"Eu me acostumei com a 'saidinha', mas morrerei discordando dela", disse Ana Carolina Oliveira. A mãe de Isabela Nardoni criticou a modalidade a qual Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá tiveram direito enquanto cumpriam pena em entrevista a Valmir Salaro, colunista do UOL.

A vida longe da prisão

Após ser beneficiado pelo regime aberto, Nardoni abriu um MEI e declarou que iria trabalhar como promotor de vendas de apartamentos. "Lamentável, um absurdo", disse Ana Carolina Jatobá, mãe de Isabela Nardoni, após a progressão de pena.

Nardoni e Jatobá foram padrinhos de casamento. Eles receberam permissão da Justiça para comparecer ao evento, na zona norte de São Paulo em março deste ano.

Jatobá deixou a cadeia em junho de 2023 e passou a viver em apartamento luxuoso na zona norte da capital paulista. O imóvel pertence a Antônio Nardoni, pai de Alexandre.