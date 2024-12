Vídeo mostra que detento foi espancado por agentes antes de morrer em NY

Imagens de câmeras corporais mostram agentes penitenciários espancando um detento no dia anterior a ele morrer, em Nova York. Robert Brooks, 43, foi a vítima.

O que aconteceu

Robert foi agredido inúmeras vezes no rosto e sufocado. As imagens mostram que o detento estava algemado a uma mesa de exame.

Em dado momento, o preso recebe sapatadas no estômago. Também é possível ver um agente penitenciário levantando Robert pelo pescoço.

Houve um momento em que dois agentes batiam no preso ao mesmo tempo. Antes, eles enfiaram um pedaço de pano na boca do detento. Um homem segurava a vítima na mesa de exame enquanto os colegas batiam.

Exames preliminares apontam "asfixia devido à compressão do pescoço" como causa da morte. A gravação foi revelada na última sexta (27) e não há informações sobre o que levou os agentes a agredirem o detento.

A sessão de espancamento aconteceu em 9 de dezembro. Robert foi declarado morto na manhã seguinte.

Dupla de agentes penitenciários dá socos em detento em cadeia de Nova York Imagem: Reprodução X

Demissões e investigação

O governado de Nova York demitiu 13 agentes penitenciários e uma enfermeira. Todos estariam envolvidos com as agressões ocorridas na Marcy Correctional Facility, situada no norte do estado.

A morte está sendo investigada pela Procuradoria-Geral de Nova York. O sindicato dos trabalhadores do sistema prisional classificou o vídeo com as agressões de "incompreensível".

O caso foi descoberto graças as câmeras corporais. Nas imagens é possível ver o bolso da jaqueta do agente penitenciário a frente da lente da câmera.

Agente penitenciário chuta preso algemado a maca em prisão de Nova York Imagem: Reprodução YouTube

Preso por agressão

Robert foi espancado no dia da chegada a prisão. Ele cumpria pena por agressão e foi transferido na data do espancamento, informou a agência de notícias Associated Press.

Elizabeth Mazur, advogada da família do detento, disse que "ele merecia viver". A defensora acrescentou que os presos não podem viver com medo de sofrerem violência por parte dos agentes penitenciários.

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, declarou que estava "indignada e horrorizada". A decisão de demitir os envolvidos foi dela. "O estado de Nova York tem tolerância zero para indivíduos que infringem a lei".