Mortos em boate chegam a 218 e esperança de encontrar sobreviventes é nula

O número de mortos após o desabamento do teto da Jet Set, uma casa noturna na República Dominicana, subiu para 218 na manhã de hoje.

O que aconteceu

Socorristas já não têm esperança de encontrar sobreviventes nos escombros. Nesta manhã, eles informaram que as buscas, que eram de "salvamento e resgate", agora são classificadas como "de resgate de corpos".

Brigadistas não encontram ninguém com vida nos escombros desde a tarde da terça-feira. Desde então, o número de feridos se manteve em 155 e o de mortos não parou de aumentar.

Corpo de pessoa é retirado de dentro de boate após desabamento de telhado na República Dominicana Imagem: Francesco SPOTORNO / AFP

Não há previsão para o término das operações. Além de brigadistas, equipes forenses foram mobilizadas para identificar os mortos.

Maioria dos feridos está com fraturas, mas há pessoas em estado grave. Segundo a agência de notícias Associated Press, parentes de pessoas que estavam na boate têm feito "peregrinações" entre hospitais para tentar encontrar os desaparecidos.

Relembre o caso

O teto da boate Jet Set desabou por volta da 1h da manhã (horário local), na metade do show de merengue na madrugada da terça-feira. Um vídeo publicado em redes sociais mostra partes do teto caindo, enquanto as pessoas começavam a se afastar antes de a estrutura cair por inteiro.

Parte das pessoas que morreu após o desabamento chegou a ligar para amigos e conhecidos para pedir socorro Imagem: Francesco SPOTORNO / AFP

Imagens de helicóptero mostram um grande buraco onde antes ficava o teto da boate. Um guindaste ajuda a levantar escombros mais pesados enquanto homens com capacetes vasculham os destroços.

Personalidades famosas estão entre as vítimas. Morreram após o desabamento os ex-jogadores de beisebol Octavio Dotel e Tony Blanco, o cantor Rubby Pérez, considerado um ícone do merengue mundial, que se apresentava no momento do desabamento, e a governadora província de Monte Cristi, Nelsy Cruz.

O presidente dominicano Luis Abinader afirmou que todas as agências de resgate estão "trabalhando incansavelmente" para ajudar as pessoas afetadas. "Lamentamos profundamente a tragédia que ocorreu na boate Jet Set. Estamos acompanhando o incidente minuto a minuto desde que ele ocorreu", escreveu ele na rede social X.

Causa do desabamento ainda é desconhecida. As autoridades ainda não comentaram sobre o que pode ter causado a queda do teto, incluindo quaisquer possíveis descobertas preliminares. A promotora Rosalba Ramos disse à estação de TV CDN que, embora "todo mundo queira saber" o que aconteceu, as autoridades ainda estavam concentradas em encontrar sobreviventes.

Acidente na boate Jet Set deixou ao menos 113 mortos Imagem: Francesco SPOTORNO / AFP

A Jet Set é uma casa noturna icônica no sul de Santo Domingo e foi inaugurada em 1973 como boate e restaurante. Hoje, ela é o local mais popular do gênero no país, de acordo com o Listín Diario, um jornal local. Mais tarde, mudou-se do local original e passou por reformas em 2010 e 2015.

O local é famoso pelos seus shows de merengue nos dias de segunda. Quem estava na boate no momento do acidente pagou entre US$ 32 (equivalente a R$ 186) e US$ 40 (equivalente a R$ 233) para entrar, segundo a AP.