'O Agente Secreto' de Kleber Mendonça Filho concorre à Palma de Ouro do Festival de Cannes 2025

A seleção oficial do 78° Festival Internacional de Cinema de Cannes 2025 foi anunciada nesta quinta-feira (10) pelo diretor-geral do evento, Thierry Frémaux, em Paris. Entre os 19 filmes na competição pela Palma de Ouro, está "O Agente Secreto", do cineasta brasileiro Kleber Mendonça Filho.

Como manda a tradição, o anúncio da seleção oficial aconteceu em uma sala de cinema de Paris e foi feito pelo diretor-geral, Thierry Frémaux, e pela presidente do Festival de Cannes, Iris Knobloch.

Antes de revelar os filmes selecionados nas quatro mostras (Cannes Première, Un Certain Regard, Sessão Especial e Competição), Frémaux fez uma homenagem aos grandes nomes do cinema mundial mortos no último ano, entre eles Alain Delon, David Lynch e o brasileiro Cacá Diegues. Segundo o diretor-geral, Cacá era "um participante fiel" do festival.

Este ano, os organizadores receberam um número recorde de inscrições. Para fazer a seleção, eles assistiram a 2.909 longas-metragem, de 156 países. "Um recorde" garante Thierry Frémaux. A participação de mulheres ainda não é paritária, mas cresce: 68% dos filmes enviados foram realizados por homens e 32% por mulheres.

O número de realizadoras na corrida pela Palma de Ouro nesta edição também aumenta. Seis mulheres estão competição oficial. Elas eram apenas quatro no ano passado.

Nomes consagrados estão entre os 19 filmes selecionados: o americano Wes Anderson, o iraniano Jafar Panahi, a francesa Julia Ducournau, que concorre a sua segunda Palma de Ouro, e os irmãos belgas Jean-Pierre e Luc Dardenne, na disputa por uma terceira recompensa.

O Brasil está presente com "O Agente Secreto", do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho. O longa-metragem, estrelado por Wagner Moura, se passa no Recife nos anos 1970, durante a Ditadura Militar Brasileira. Kleber Mendonça Filho já participou do Festival de Cannes várias vezes e em 2019 levou o Prêmio do Júri com "Bacurau", codirigido por Juliano Dornelles.

Outro filme, selecionado para a mostra "Um Certo Olhar" também fala do Brasil. O longa "La Disparition" (O Desaparecimento), do russo dissidente Kirill Serebrennikov. O fillme é uma adaptação do romance "La Disparition de Josef Mengele", de Olivier Guez, que conta a fuga do nazista para a América do Sul - Argentina, Paraguai e Brasil, onde ele morreu misteriosamente em 1979.

Fora da competição, o destaque é a exibição do último filme da saga "Missão Impossível", estrelado por Tom Cruise. O longa "The Final Reckoning", dirigido por Christopher McQuarrie, será exibido no segundo dia do festival, prometendo muita emoção no tradicional tapete vermelho de Cannes.

Cineasta brasileiro em residência artística

O brasileiro Rodrigo Ribeyro faz parte dos cineastas escolhidos este ano para participar da residência artística organizada pelo Festival de Cannes. O paulista já iniciou sua estadia de 4 meses e meio em Paris para desenvolver o roteiro de seu primeiro longa-metragem, "Muganga".

Como em seus projetos anteriores, Ribeyro se interessa pela relação entre o homem e a natureza. "Será uma pura ficção, que se passa na Serra da Cantareira, onde eu cresci", contou em entrevista à RFI.

Em 2021, o paulista já tinha ficado em terceiro lugar na premiação de curtas da Cinéfondation, programa também ligado ao Festival de Cinema de Cannes, com o curta "Cantareira", que seguia a mesma temática.

Brasil convidado de honra do Mercado do Filme de Cannes

O Brasil será o convidado de honra do Mercado do Filme de Cannes, que acontece paralelamente ao badalado Festival de Cinema francês, em maio. A escolha do país visa destacar o "dinamismo da indústria audiovisual brasileira, seus talentos e engajamento antigo a favor das coproduções internacionais", de acordo com o comunicado do evento.

A homenagem também integra a programação da temporada cultural cruzada Brasil-França, que celebra os 200 anos das relações diplomáticas entre os dois países. Na esteira da vitória de "Ainda Estou Aqui" no Oscar, Joelma Gonzaga, secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura brasileiro, acredita que essa homenagem ao Brasil em Cannes "vai ser ainda mais potente".

O Marché du Film de Cannes acontece de 13 a 21 de maio e o 78° Festival de Cinema de Cannes, de 13 a 24 de maio de 2025. A atriz Juliette Binoche ícone do cinema francês, será a presidente do júri. O veterano ator, diretor e produtor americano Robert De Niro receberá uma Palma de Ouro de honra pelo conjunto da obra.