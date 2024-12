Helicóptero da PM resgata 4 pessoas que se afogavam em Ubatuba; veja vídeo

Equipe do helicóptero Águia da Polícia Militar de São Paulo resgatou quatro crianças e adolescentes que se afogavam em uma praia de Ubatuba, na tarde desta sexta-feira (27).

O que aconteceu

Operação de salvamento aconteceu na Praia das Toninhas. Helicóptero Águia 7 fazia patrulhamento aquático no local quando a equipe viu quatro pessoas se afogando.

Dois guarda-vidas pularam no mar para fazer o resgate. As crianças e os adolescentes, com idades entre 10 e 14 anos, foram levados para a faixa de areia, onde outra equipe prestava apoio.

Vítimas receberam atendimento em seguida. Segundo a corporação, as quatro pessoas foram resgatadas em segurança e "receberam os devidos cuidados" no local.

Em novembro, turista morreu afogado

No mês passado, um homem de 35 anos morreu afogado. Wilhamar Ribeiro Alves foi arrastado por uma correnteza na Praia Grande, em Ubatuba. Ele era de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e estava na praia com a esposa e o filho.

Um guarda-vidas estava no setor próximo ao local quando avistou dois banhistas sendo arrastados pela correnteza. Um deles estava com uma pranchinha, e o outro já em processo de afogamento. Ambos estavam sendo arrastados rapidamente.

O profissional solicitou apoio via rádio e entrou no mar. A vítima que estava com a pranchinha foi retirada por surfistas que estavam no local. O nome dela não foi divulgado. Alves foi localizado já inconsciente pela equipe de resgate, sendo retirado do mar com apoio de uma moto aquática de salvamento.

Na faixa de areia, foram verificados os sinais vitais. Constatou-se que a vítima estava em parada cardiorrespiratória. Neste momento, iniciaram as manobras de reanimação cardiopulmonar, com o monitoramento de um desfibrilador. Alves foi transportado até o Pronto-Socorro Municipal, onde foi constatada a morte.

Com informações do Estadão Conteúdo