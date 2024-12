Brava negocia contratação de bancos para potencial venda de ativos

(Reuters) - A Brava Energia comunicou nesta sexta-feira que está negociando mandato com dois bancos para assessorar na avaliação de potenciais transações de parceria ou venda de ativos, conforme recomendação do conselho de administração.

"Um destes bancos apresentou teaser sobre os ativos onshore da companhia a potenciais interessados, a partir de informações públicas, e agendou para o dia 9 de janeiro de 2025 a data de recebimento de propostas", acrescentou a companhia em fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A Brava ressaltou, contudo, que "não há neste momento qualquer acordo para vender ativos", com exceção do contrato de exclusividade para potencial venda de 11 concessões de óleo e gás no Rio Grande do Norte e da infraestrutura de midstream de gás no Rio Grande do Norte junto à PetroReconcavo.

(Por Paula Arend Laier)