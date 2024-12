Hidrovias do Brasil cancela aumento de capital de até R$1,5 bi

SÃO PAULO (Reuters) - A Hidrovias do Brasil, empresa que tem a Ultra como acionista de referência, resolveu cancelar um aumento de capital de até 1,5 bilhão de reais diante da piora do quadro macroeconômico do país que, segundo a companhia, afetou a atratividade da operação entre investidores.

Mas a Hidrovias afirmou que assinou com a Ultra um termo para adiantamento de um futuro aumento de capital de 500 milhões de reais, com os recursos indo para o caixa da empresa até 27 de dezembro.

"Os recursos provenientes do adiantamento serão utilizados pela companhia no curto prazo para fortalecer sua estrutura de capital, considerando um vencimento de dívida relevante em janeiro de 2025", afirmou a Hidrovias do Brasil em fato relevante ao mercado, citando que esse aumento de capital privado será aprovado pelo conselho de administração "ainda no primeiro trimestre de 2025".

O aumento de capital cancelado -- de no mínimo 1,2 bilhão de reais e no máximo 1,49 bilhão -- se daria ao preço de 3,40 reais por ação.

O conselho da Hidrovias havia aprovado o aumento de capital no final de agosto, com a operação se destinando a viabilizar acesso a novos investimentos e prevendo que a Ultra exercesse direito de preferência. Na época, a ação da transportadora valia 3,49 reais. O papel encerrou nesta quinta-feira cotado a 2,80 reais.

"A companhia ressalta que envidou diversas ações para a efetivação do aumento de capital, tais como a prorrogação do exercício para o prazo do direito de preferência", disse no fato relevante.

Porém, "tendo em vista a deterioração de cenário macroeconômico, o qual afetou a atratividade do aumento de capital ao preço estabelecido, e que as ações subscritas... não atingiram a subscrição mínima" a empresa resolveu por cancelar a operação.

