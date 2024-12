Uruguai é o único país latino-americano a não comemorar oficialmente o Natal

O Uruguai segue isolado na América Latina ao não comemorar oficialmente o Natal. Nesta quarta-feira (25), enquanto milhões de pessoas celebram o Natal em todo o mundo, no Uruguai - país localizado em uma América Latina essencialmente católica - os habitantes celebram o Dia da Família. É que em 1919, uma lei que visava separar o Estado da Igreja Católica, baseada no conceito de secularização, retirou todos os feriados religiosos do calendário uruguaio.

Com a correspondente da RFI em Montevidéu, Lila Olkinuora

A lista de países que não reconhecem o feriado do Natal ou até proíbem as celebrações costuma vir de regimes autoritários ou nações que adotam oficialmente outras religiões que não o catolicismo. Contudo, o Uruguai é uma exceção em uma região considerada bastante cristã.

Há exatos 105 anos e em plena democracia, o Uruguai retirou o Natal do calendário oficial, substituindo a data por uma festa dedicada às famílias. No dia 25 de dezembro, as ruas são enfeitadas com guirlandas, os uruguaios se reúnem e o Papai Noel leva presentes para as crianças, que são depositados embaixo do pinheiro. Porém, oficialmente, não se trata do Natal já que a data não aparece mais no calendário.

Neste país vizinho do Brasil e membro do Mercosul, também não há presépios em espaços públicos. Da mesma forma, o dia 6 de janeiro não é o Dia de Reis. Pelo menos para os uruguaios, nesta data é celebrado o Dia das Crianças.

Já no início de março, a Semana Santa dos uruguaios foi substituída pela Semana do Turismo.

Estado laico

Mas por que esta particularidade? O país é um Estado laico e a explicação remonta há mais de cem anos. Entre os séculos XIX e XX, sob a influência de figuras políticas anticlericais, o Uruguai adotou uma série de medidas seculares. A secularização dos feriados religiosos é uma das muitas ações que o país colocou em prática para separar completamente o Estado da Igreja Católica.

Por exemplo, o casamento civil passou a ser obrigatório antes do casamento na igreja, os crucifixos foram retirados dos hospitais e a educação religiosa foi abolida da escola pública.

Atualmente, com quase 40% da população formada por não crentes, o Uruguai lidera o ranking dos países menos religiosos da América Latina.

Entretanto, uma tradição persiste. Neste 25 de dezembro, os uruguaios não desejam uns aos outros um feliz dia em família, mas sim um "feliz Natal".