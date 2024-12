Rei Charles agradece a médicos por tratamento de câncer dele e de Kate

Por Michael Holden e Sachin Ravikumar

LONDRES (Reuters) - O rei Charles agradeceu aos médicos que cuidaram dele e de sua nora Kate, depois que ambos passaram por tratamento de câncer este ano, em uma mensagem de Natal que abordou conflitos globais e os tumultos de verão na Grã-Bretanha.

Em sua terceira transmissão de TV de Natal desde que se tornou rei, Charles adotou um tom incomumente pessoal para a mensagem real sazonal, uma tradição que remonta a um discurso de rádio de George V em 1932.

O ano foi traumático para a realeza depois que o Palácio de Buckingham disse em fevereiro que o rei de 76 anos havia sido diagnosticado com uma forma não especificada de câncer detectada em testes após um procedimento corretivo para uma próstata aumentada.

Um mês depois, Kate, esposa de seu filho e herdeiro, o príncipe William, disse que estava passando por quimioterapia preventiva para câncer que terminou em setembro. William disse que o ano foi brutal para a família.

"Todos nós passamos por algum tipo de sofrimento em algum momento da vida, seja mental ou físico", disse Charles, que se tornou rei em 2022 após a morte da rainha Elizabeth.

Suas palavras foram acompanhadas por filmagens de uma visita que ele fez a um centro de tratamento de câncer ao retornar às funções públicas em abril e de um dos primeiros compromissos de Kate quando ela voltou a trabalhar.

"De um ponto de vista pessoal, agradeço de coração aos médicos e enfermeiros altruístas que este ano me apoiaram e a outros membros da minha família nas incertezas e ansiedades da doença, e ajudaram a fornecer a força, o cuidado e o conforto de que precisávamos", disse Charles.

"Sou profundamente grato também a todos aqueles que nos ofereceram suas próprias palavras gentis de simpatia e encorajamento", disse ele na transmissão pré-gravada que foi filmada em uma capela ornamentada de um antigo hospital de Londres.

Na semana passada, uma fonte do palácio disse que o tratamento do rei estava progredindo bem e continuaria no próximo ano.

Mais cedo na quarta-feira, Charles foi acompanhado por sua família, incluindo Kate, William e seus filhos, para um culto religioso tradicional em sua propriedade em Sandringham, no leste da Inglaterra.

O irmão de Charles, o príncipe Andrew, que se envolveu em outro escândalo este mês quando um associado comercial próximo foi banido da Grã-Bretanha por suspeitas do governo de que ele era um agente chinês, foi uma ausência notável da reunião real.

DIVERSIDADE É UMA FORÇA

O rei falou sobre os tumultos nacionais, que eclodiram após o assassinato em julho de três meninas em um evento temático de Taylor Swift no norte da Inglaterra, e tiveram como alvo principal mesquitas e imigrantes.

"A diversidade de cultura, etnia e fé fornece força, não fraqueza", disse ele.

"Senti um profundo sentimento de orgulho aqui no Reino Unido quando, em resposta à raiva e à ilegalidade em várias cidades neste verão, as comunidades se uniram não para repetir esses comportamentos, mas para reparar, para reparar não apenas edifícios, mas relacionamentos", disse ele.

Charles também fez referência às guerras em andamento.

"Neste dia de Natal, não podemos deixar de pensar naqueles para quem os efeitos devastadores do conflito no Oriente Médio, na Europa Central, na África e em outros lugares representam uma ameaça diária à vida e aos meios de subsistência de tantas pessoas", disse ele.