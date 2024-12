Zelensky afirma que há mais de 3.000 soldados norte-coreanos mortos ou feridos na região russa de Kursk

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta segunda-feira (23) que as tropas norte-coreanas que lutam contra uma incursão ucraniana na região russa de Kursk sofreram mais de 3.000 baixas.

"Segundo dados preliminares, o número de soldados norte-coreanos mortos ou feridos na região de Kursk já ultrapassou os 3.000", escreveu Zelensky na rede social X.

Este número supera em muito as estimativas do Estado-Maior da Coreia do Sul, que nesta segunda-feira reportou mais de 1.100 militares norte-coreanos mortos ou feridos quando combatiam o exército ucraniano junto às forças russas.

Milhares de soldados da Coreia do Norte foram enviados à Rússia nas últimas semanas para apoiar o exército deste país, afirmam potências ocidentais.

Nesta segunda-feira, Zelensky declarou que "há riscos de que a Coreia do Norte envie tropas e equipamento militar adicional ao Exército russo", e prometeu "respostas tangíveis" por parte de Kiev.

O Estado-Maior da Coreia do Sul também afirmou ter observado preparativos que sugerem que sua vizinha do norte está se preparando para enviar mais tropas para a Rússia, para reforçar ou aliviar as que já estão lutando no país.

De acordo com a Ucrânia, os militares russos lançaram, em meados de dezembro, "operações ofensivas intensas na região de Kursk, usando ativamente unidades do exército norte-coreano", que já "sofreram grandes perdas".

Durante sua coletiva de imprensa anual em 19 de dezembro, o presidente russo Vladimir Putin admitiu que não sabe quando seu exército conseguirá expulsar as forças ucranianas de Kursk, da qual controlam uma pequena parte desde agosto após uma ofensiva surpresa.

"É claro que vamos derrotá-los", afirmou.

