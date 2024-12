Valencia, penúltimo no Espanhol, demite técnico Rubén Baraja

O Valencia, um dos clubes mais tradicionais do futebol espanhol e que atualmente luta na zona de rebaixamento, anunciou nesta segunda-feira (23) a demissão do seu emblemático treinador Rubén Baraja, depois de empatar no domingo com o Alavés (2-2).

"O Valencia CF decidiu encerrar o ciclo de Rubén Baraja como treinador do time principal. O clube deseja agradecer-lhe publicamente a sua paixão, a sua dedicação e o empenho que demonstrou desde o primeiro até o último dia", disse o time valenciano em um comunicado.

O clube optou por encerrar o vínculo com "uma das principais lendas da história do Valencia CF", com quem conquistou dois campeonatos espanhóis (2002 e 2004), uma Copa do Rei (2008), uma Copa da Uefa (2004) e a Supercopa da Europa (2004) além de ter sido finalista da Liga dos Campeões em 2001.

Como treinador, assinou com o Valencia em fevereiro de 2023 e "ajudou a estabilizar a equipe, salvando o time de uma situação complicada, e no ano passado contribuiu para implementar valores competitivos que aproximaram o Valencia CF da luta pelas posições europeias praticamente até as últimas rodadas do campeonato", destacou o clube.

Mas nesta temporada, o Valencia não vence desde 23 de novembro, com três derrotas e dois empates nas últimas rodadas e é penúltimo colocado, empatado em pontos com o lanterna Valladolid e com a 'zona de salvação' a quatro pontos de distância.

O Valência vai disputar a próxima partida contra o Real Madrid no dia 3 de janeiro. Ela havia sido adiada devido às graves inundações que a região sofreu e que causaram mais de 200 mortes.

Até o momento, o clube não anunciou o nome do substituto de Baraja.

bur-rsc/mcd/aam

© Agence France-Presse