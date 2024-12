Mulher ilhada em carro se desespera no interior de SP: 'Salva nossa vida'

Do UOL, em São Paulo

Uma passageira de um veículo ilhado após o deslizamento de taludes em uma rodovia de Santa Maria da Serra, no interior de São Paulo, registrou em vídeo o momento de desespero que viveu quando o veículo em que estava começou a ser invadido por uma enxurrada, no último sábado (21).

O que aconteceu

Gravação mostra inundação atingindo o capô e entrando pelas saídas de ar do carro. "Salva a nossa vida, senhor, tenha misericórdia", diz ela, aos prantos, ao lado de outro passageiro, que também é ouvido pedindo ajuda.

Deslizamentos e erosões no asfalto ocorreram em trecho de serra entre Torrinha e Santa Maria da Serra (SP), após chuvas intensas do último fim de semana. Segundo a Defesa Civil de Santa Maria da Serra, por volta das 14 horas de sábado, "ocorreu uma enxurrada seguida de deslizamento de talude sobre a pista" na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), no km 236, sentido Torrinha (SP).

Passageiros foram resgatados. Em nota, a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) informou que "pessoas [ilhadas] foram resgatas no sábado pela equipe operacional da concessionária EIXO SP" e "três veículos foram recolhidos".

Resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a Defesa Civil paulista, os bombeiros atuaram com três viaturas no resgate de sete pessoas que ficaram isoladas, e não há registro de mortos ou feridos.

Trecho segue interditado por tempo indeterminado. "A interdição ocorre entre os quilômetros 225 e 245 e foi necessária após o deslizamento de um talude no quilômetro 236 que deixou o local intransitável", informou a Eixo SP em nota.

Equipe de engenharia e conservação da concessionária foi enviada ao local. Ainda segundo a Artesp, a manutenção do trecho está sendo realizada na altura do km 234 da rodovia.

Rotas alternativas. O acesso à Santa Maria da Serra pode ser realizado pela SP 191 (Rio Claro — São Pedro), seguida pela SP 304 — Rodovia Geraldo de Barros (São Pedro — Santa Maria da Serra). Outra opção é pela SP 191 (São Manuel — Santa Maria da Serra), conforme informado pela Eixo SP.