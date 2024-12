Marinha fará buscas em rio com ácido sulfúrico após queda de ponte

Do UOL, em São Paulo

Mergulhadores da Marinha farão buscas no rio Tocantins, onde um trecho da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira desabou no domingo (22). O rio está contaminado com ácido sulfúrico e outros produtos químicos após a queda de veículos durante o incidente.

O que aconteceu

A informação foi divulgada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, nesta segunda-feira (23). Segundo ele, o comandante da Marinha, Almirante Olsen, atendeu a uma solicitação da pasta.

Os mergulhadores chegarão ao local na terça-feira (24). "Seguiremos vigilantes e acompanhando todas as ações necessárias", escreveu o ministro no X.

A queda da ponte provocou ao menos três mortes, segundo a Defesa Civil de Estreito (MA). Outras 15 pessoas continuam desaparecidas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros do Tocantins.

Os dois primeiros mortos encontrados são uma jovem de 25 anos e um homem de 42 que estavam em motos. A identidade da terceira vítima ainda não foi revelada.

'Tudo será apurado', diz ministro

Mais cedo, Renan Filho disse que todas as denúncias envolvendo queda da ponte serão investigadas. Ele foi questionado sobre por que a estrutura não foi interditada antes.

Vídeos nas redes sociais da população, vereadores e jornalistas mostram o estado precário do local. "Todas as denúncias serão apuradas. Vamos abrir sindicância para verificar as causas que levaram à queda da ponte", disse, em coletiva de imprensa.

Duas empresas se habilitaram para contratação em regime de emergência para construção de uma nova ponte. Em situações do tipo, não é necessária a abertura de licitação, explicou o ministro.