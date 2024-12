Vídeo mostra explosão em momento de queda de avião em Gramado (RS)

Do UOL, em São Paulo

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento exato em que um avião de pequeno porte caiu em Gramado (RS), na Serra Gaúcha, na manhã de hoje (22). A aeronave havia decolado de Canela (RS) com destino a Jundiaí (SP), e tinha nove ocupantes, segundo o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

O que aconteceu

Governador diz que não há sobreviventes na aeronave. Informação foi dada inicialmente por Eduardo Leite no X. Pouco depois, Leite gravou um vídeo e informou que havia nove ocupantes no avião. Polícia Civil investiga o caso e forças de segurança estão no local nos trabalhos de rescaldo e resgate.

Quinze pessoas foram levadas para o hospital. Elas não estavam no avião, mas inalaram fumaça por estarem perto do local do acidente, que acabou gerando um incêndio, segundo a Secretaria da Segurança Pública. Leite informou também que duas pessoas tiveram queimaduras e estão em estado grave.

Avião bateu em prédio antes de cair. As imagens mostram um grande clarão na hora que o avião toca o solo. A aeronave bateu em uma chaminé do prédio, no segundo andar de uma residência e caiu em uma loja de móveis. Os destroços atingiram uma pousada.

Condições climáticas ruins. De acordo com o Metsul, havia muita neblina e chuva na hora da queda da aeronave.