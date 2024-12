Sobe para 41 o número de mortos em acidente em MG, diz Polícia Civil

A Polícia Civil confirmou a entrada de 41 corpos no IML de Belo Horizonte na madrugada de hoje de vítimas do acidente na BR-116 em Teófilo Otoni (MG). No começo desta manhã, a empresa de ônibus Emtram divulgou uma lista com os nomes de 39 vítimas fatais e dos 6 sobreviventes da colisão.

O que aconteceu

IML de Belo Horizonte já identificou 11 corpos. Em entrevista coletiva concedida nesta manhã, a Polícia Civil confirmou que ainda há outra vítima fatal em processo de identificação.

Polícia Civil trabalha com a hipótese de que queda de granito de carreta causou o acidente. O motorista do veículo, que fugiu do local, é considerado foragido pela Justiça.

Condutor de carreta envolvida no acidente teve carteira apreendida por se recusar a fazer o teste do bafômetro. Segundo a Polícia Civil, ele perdeu o direito de dirigir em uma blitz da Lei Seca no interior de Minas Gerais em 2022.