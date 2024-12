Ponte que liga estados de Tocantins e Maranhão desaba

(Reuters) - Uma ponte sobre o rio Tocantins, que liga os estados de Tocantins e Maranhão, desabou neste domingo, provocando a interdição total em trecho da rodovia BR-226, informou o ministro dos Transportes, Renan Filho, em postagem na rede social X.

"O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) alerta para interdição total na BR-226/TO, na ponte sobre o Rio Tocantins, neste domingo (22). O vão central da ponte que liga as cidades de Estreito/MA e de Aguiarnópolis/TO, com 533 metros de extensão, cedeu nesta tarde", escreveu Renan Filho.

Em vídeo no Instagram, o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, confirmou o desabamento da ponte e afirmou que houve vítimas. Segundo ele, o prefeito de Aguiarnópolis, Wanderly dos Santos Leite, teria afirmado que "perdeu uma pessoa da cidade".

Também no X, o governador do Maranhão, Carlos Orleans Brandão Júnior, afirmou que as buscas no local já foram iniciadas.

(Reportagem de Fabrício de Castro, em São Paulo, e Marcela Ayres, em Brasília)