Lula lamenta queda de avião em Gramado e diz que Aeronáutica investiga

O presidente Lula lamentou o acidente com uma aeronave de pequeno porte em Gramado (RS). Lula disse também que Aeronáutica trabalha na investigação do caso.

O que aconteceu

Avião de pequeno porte caiu em Gramado (RS), na Serra Gaúcha, na manhã deste domingo (22). Aeronave tinha decolado de Canela (RS) em direção a Jundiaí (SP), e durante a queda colidiu em um prédio comercial no centro de Gramado.

Lula diz que Aeronáutica investiga causas do acidente e que autoridades estão à disposição. Em nota, presidente diz que governo federal está à disposição do Governo do Rio Grande do Sul e de autoridades locais "para esclarecermos [o que ocorreu] o mais breve possível".

Minha solidariedade aos familiares das vítimas fatais da queda de um avião no centro de Gramado, no Rio Grande do Sul. Espero que os feridos tenham uma rápida recuperação. A Aeronáutica investiga as causas do acidente e o governo federal está à disposição do governo do estado e? -- Lula (@LulaOficial) December 22, 2024

Aeronave tinha nove ocupantes e informações iniciais dão conta de que eles não teriam sobrevivido. "Infelizmente, as informações iniciais dão conta de que os ocupantes da aeronave não sobreviveram", postou Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, no X.

Pelo menos 15 pessoas foram para o hospital após inalar fumaça. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, incêndio provocado pela queda fez com que pessoas da região passassem mal pelo contato com a fumaça. Leite falou também que ao menos duas pessoas estariam em estado grave, por conta de queimaduras.