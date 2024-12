Vídeos e fotos mostram impactos do acidente de avião em Gramado (RS); veja

Um avião de pequeno porte caiu em Gramado (RS) na manhã deste domingo (22). A aeronave tinha nove ocupantes e as informações iniciais dão conta de que não há sobreviventes, de acordo com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

O acidente aconteceu no começo da manhã e a queda foi próxima à avenida principal do município. O avião decolou de Canela (RS) e seguia para Jundiaí (SP).

O que se sabe sobre o acidente

Em vídeo, governador falou em nove ocupantes na aeronave. "Tem 14 pessoas que foram até aqui identificadas como vítimas de ferimentos, feridos pelo acidente, além de um número que se busca confirmar de ocupantes da aeronave e os números que temos aqui é de nove ocupantes nessa aeronave", disse.

O acidente aconteceu na manhã de domingo. Segundo o Metsul, as condições climáticas não estavam favoráveis no momento da queda. Tinha muita neblina na região serrana.

O avião bateu em edificações antes de cair. A aeronave atingiu a chaminé de um prédio e o segundo andar de uma casa e caiu sobre uma loja. Os destroços atingiram uma pousada.

Ao menos 15 pessoas foram para o hospital após inalar fumaça. "No atendimento inicial da ocorrência, pelo menos 15 pessoas foram encaminhadas para o hospital da cidade, a maioria em razão de ter inalado fumaça do incêndio provocado pela queda", informa a Secretaria de Segurança Pública do RS. Leite falou que duas pessoas estariam em estado grave, por conta de queimaduras.

A Polícia Civil e a Brigada Militar estão no local para atender a ocorrência. "Essa é uma situação que exige muito cuidado, muita cautela para a remoção da estrutura da aeronave, evitando o colapso e estabilizando a área", afirmou Leite.