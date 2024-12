Avião de pequeno porte cai em Gramado e deixa pelo menos nove mortos

Ao menos nove pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte na cidade Gramado, interior do Rio Grande do Sul, anunciaram as autoridades.

"Teve nove mortos confirmados pela Defesa Civil. Ninguém que estava no avião sobreviveu", declarou à AFP o delegado Cléber dos Santos Lima, do Departamento de Polícia do Interior da Polícia Civil do estado.

As autoridades ainda não confirmaram quantos passageiros e tripulantes viajavam no avião, um turboélice Piper Cheyenne 400. A Defesa Civil afirmou em um primeiro momento que "preliminarmente, o avião transportava dez pessoas".

O avião colidiu com "chaminé de um prédio, depois contra o segundo andar de uma residência e, então, caiu sobre uma loja de móveis", informou a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul.

Os destroços também "alcançaram uma pousada", acrescentou.

Ao menos 15 pessoas foram encaminhadas para um hospital, a maioria por inalação de fumaça do incêndio provocado pelo acidente, que foi controlado pelos bombeiros.

O avião havia decolado da cidade de Canela, outro destino turístico no Rio Grande do Sul.

"Infelizmente, as informações iniciais dão conta de que os ocupantes da aeronave não sobreviveram", informou o governador do estado, Eduardo Leite, em sua conta na rede X.

"Estou acompanhando junto às forças de segurança do Estado o triste episódio".

Gramado é uma cidade turística que recebe muitos visitantes no período de Natal.

Este é o segundo acidente com várias vítimas fatais no fim de semana no Brasil, depois que 41 pessoas morreram no sábado em um acidente de ônibus no interior de Minas Gerais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou a tragédia do ônibus de "terrível". O acidente teria sido provocado pela queda de granito de um caminhão que seguia na direção contrária e que atingiu o ônibus de passageiros.

