Trump quer que UE compre mais petróleo e gás dos EUA ou terá de pagar tarifas

(Reuters) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na sexta-feira que a União Europeia poderá enfrentar tarifas se o bloco não reduzir seu déficit crescente com os EUA, fazendo grandes negócios de petróleo e gás com a maior economia do mundo.

A UE já está comprando a maior parte das exportações de petróleo e gás dos EUA, de acordo com dados do governo americano, e não há volumes adicionais disponíveis no momento, a menos que o país aumente a produção ou os volumes sejam redirecionados da Ásia -- outro grande consumidor de energia dos EUA.

"Eu disse à União Europeia que eles devem compensar seu enorme déficit com os Estados Unidos por meio da compra em larga escala de nosso petróleo e gás", disse Trump em uma publicação no Truth Social.

"Caso contrário, serão tarifas até o fim!!!", acrescentou.

A Comissão Europeia disse que estava pronta para discutir com o presidente eleito como fortalecer um relacionamento já forte, inclusive no setor de energia.

"A UE está comprometida com a eliminação gradual das importações de energia da Rússia e com a diversificação de nossas fontes de suprimento", disse um porta-voz.

Os Estados Unidos já forneceram 47% das importações de GNL da União Europeia e 17% de suas importações de petróleo no primeiro trimestre de 2024, de acordo com dados do escritório de estatísticas da UE, Eurostat.

Trump prometeu impor tarifas sobre a maioria das importações, se não todas, e disse que a Europa pagaria um preço alto por ter mantido um grande superávit comercial com os EUA durante décadas.

Trump destacou várias vezes o déficit comercial dos EUA em relação a mercadorias, mas não o comércio como um todo.

Os EUA tiveram um déficit comercial de mercadorias com a UE de 155,8 bilhões de euros no ano passado. No entanto, em serviços, teve um superávit de 104 bilhões de euros, segundo dados do Eurostat.

Trump, que assume o cargo em 20 de janeiro, já prometeu tarifas pesadas para três dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos: Canadá, México e China.

(Reportagem de Rishabh Jaiswal, Mrinmay Dey em Bengaluru e Dmitry Zhdannikov em Londres e Philip Blenkinsop e Jan Strupczewski em Bruxelas)