Você teria? Stanley lança taça térmica para drinques e vinho por R$ 349

Conhecida principalmente pelo seu portfólio de copos, canecas e garrafas térmicas, a Stanley acaba de lançar uma aposta: taças para drinques e vinhos. Com capacidade de 414 ml, o produto tem uma haste removível e também pode ser usado como um copo.

O preço de lançamento é R$ 349, mas será que vale a pena? Detalhamos a seguir o que a Stanley promete a respeito do produto.

O que a Stanley diz sobre essa taça?

Feita de aço inox 18/8

Tem haste removível para transformar a taça em copo

Promete manter as bebidas geladas por duas horas e meia (até dez horas se adicionar gelo)

O fundo da taça apresenta um efeito prismático, que reflete a luz, para dar um visual brilhante às bebidas

Possui base emborrachada que evita deslizamento

Dimensões: 11,2cm x 11,2cm x 19,6cm

Disponível em várias cores: Tropical Tidal Haze (azulada), prateada, Black Gloss (preta), Cream Gloss (branca) e Royal Purple Haze (roxa)

Achou caro?

Ainda que o produto desperte interesse de fãs da Stanley, muita gente pode avaliar que o preço dessa taça térmica seja esteja muito salgado. Afinal, com esse valor dá para comprar até dois conjuntos de taças de cristal.

Para quem prefere não investir tanto em um só produto, o Guia de Compras UOL selecionou algumas opções de jogos de taças que estão mais em conta que a taça Stanley. Confira a seguir.

