Sindicato dos trabalhadores da Starbucks vai entrar em greve em cidades dos EUA

Por Gursimran Mehar e Savyata Mishra

(Reuters) - O sindicato dos trabalhadores que representa mais de 10.000 baristas da Starbucks disse que seus membros entrarão em greve nas lojas de Los Angeles, Chicago e Seattle por cinco dias a partir de sexta-feira, citando questões não resolvidas sobre salários, equipe e horários.

Essa é a mais recente de uma série de ações trabalhistas que ganharam ritmo nos setores de serviços após um período em que os trabalhadores dos setores automotivo, aeroespacial e ferroviário obtiveram concessões substanciais dos empregadores.

Trabalhadores da Amazon em sete instalações nos EUA abandonaram o trabalho na quinta-feira, durante a corrida das compras de fim de ano.

Houve 33 paralisações de trabalho em 2023, o maior número desde 2000, embora muito menor do que nas últimas décadas, segundo dados do Bureau of Labor Statistics dos EUA.

Na Starbucks, o sindicato Workers United, que representa funcionários em 525 lojas nos EUA, disse na noite de quinta-feira que as paralisações vão aumentar diariamente e podem chegar a "centenas de lojas" em todo o país até a véspera de Natal.

"Ela (a greve) está ocorrendo durante uma das épocas mais movimentadas do ano para a Starbucks, o que poderia ampliar seu impacto e, ao mesmo tempo, trazer um escrutínio público indesejado sobre as práticas trabalhistas da empresa", disse Rachel Wolff, analista da Emarketer.

As negociações entre a empresa e a Workers United começaram em abril, com base em uma estrutura estabelecida e acordada em fevereiro, que também poderia ajudar a resolver várias disputas legais pendentes.

A empresa disse na quinta-feira que realizou mais de nove sessões de negociação com o sindicato desde abril e chegou a mais de 30 acordos sobre "centenas de tópicos", incluindo questões econômicas.

A empresa, com sede em Seattle, afirmou que está disposta a continuar as negociações, alegando que os representantes do sindicato encerraram prematuramente a sessão de negociação nesta semana.

O sindicato, no entanto, disse em um post no Facebook na sexta-feira que a Starbucks ainda não havia apresentado uma proposta econômica séria, faltando menos de duas semanas para o prazo final do contrato de fim de ano.