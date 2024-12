Petróleo fecha estável enquanto mercados avaliam expectativas de corte da taxa do Fed

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam quase estáveis nesta sexta-feira, enquanto os mercados avaliavam a demanda chinesa e as expectativas de cortes nas taxas de juros, depois que dados mostraram o arrefecimento da inflação dos Estados Unidos.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam com alta de 0,06 dólar, ou 0,08%, a 72,94 dólares por barril, enquanto os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate dos EUA subiram 0,08 dólar, ou 0,12%, a 69,46 dólares por barril.

Ambos os índices de referência encerraram a semana com queda de cerca de 2,5%.

O dólar dos EUA recuou de uma máxima de dois anos nesta sexta-feira, mas estava caminhando para uma terceira semana consecutiva de ganhos, depois que os dados mostraram um arrefecimento da inflação dos EUA, dois dias depois que o Federal Reserve cortou as taxas de juros, como esperado, mas também reduziu sua perspectiva de cortes nas taxas no próximo ano.

Um dólar mais fraco torna o petróleo mais barato para os detentores de outras moedas, enquanto os cortes nas taxas podem estimular o crescimento econômico e aumentar a demanda por petróleo.

A inflação mensal desacelerou em novembro, depois de ter apresentado pouca melhora nos últimos meses, elevando os principais índices de Wall Street em negociações voláteis nesta sexta-feira.

"Os temores de que o Fed abandonasse o apoio ao mercado com seus esquemas de taxas de juros foram por água abaixo", disse John Kilduff, sócio da Again Capital, em Nova York.

"Havia preocupações no mercado quanto às perspectivas de demanda, especialmente no que se refere à China, e, se fôssemos perder o apoio monetário do Fed, seria uma espécie de golpe duplo", acrescentou Kilduff.

(Reportagem de Paul Carsten em Londres, Colleen Howe em Pequim e Jeslyn Lerh em Cingapura)