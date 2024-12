Vendas de moradias usadas nos EUA atingem máxima em oito meses em novembro

WASHINGTON (Reuters) - As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos subiram para um recorde de oito meses em novembro, mas as taxas de hipoteca e os preços mais altos das casas continuam a ser uma restrição rumo a 2025.

As vendas de casas aumentaram 4,8% no mês passado, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 4,15 milhões de unidades, o nível mais alto desde março, informou a Associação Nacional de Corretores de Imóveis nesta quinta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam que as revendas de casas avançariam para uma taxa de 4,07 milhões de unidades.

Esse foi o segundo aumento mensal consecutivo nas vendas desde que uma mínima de 14 anos foi atingida em setembro. As vendas aumentaram 6,1% na base anual, o maior aumento desde junho de 2021. Apesar do segundo aumento anual consecutivo nas vendas, a perspectiva para o mercado de moradias usadas no próximo ano continua sem brilho.

Embora o Federal Reserve tenha feito um terceiro corte consecutivo na taxa de juros na quarta-feira, ele projetou apenas duas reduções nos custos de empréstimos no próximo ano, em comparação com as quatro que havia previsto em setembro, citando a contínua resiliência econômica.

Também há incertezas quanto às políticas do novo governo do presidente eleito Donald Trump.

Há preocupações de que as tarifas sobre produtos importados, os cortes de impostos e as deportações em massa de imigrantes sem documentos possam ser inflacionários. Essas preocupações, juntamente com a força da economia, elevaram o rendimento do Treasury de 10 anos, que é acompanhado pelas taxas de hipoteca.

O Bank of America Securities está prevendo que a taxa média da popular hipoteca fixa de 30 anos ficará próxima de 6% a 6,5% no próximo ano, o que desestimularia os proprietários de imóveis a colocarem suas casas no mercado, mantendo a oferta restrita e os preços das casas elevados. Muitos proprietários de imóveis têm taxas de hipoteca abaixo de 5%.

Os preços mais altos da madeira devido às tarifas e à escassez de trabalhadores em decorrência das expulsões de imigrantes sem documentos dificultariam o aumento da produção de novas moradias pelas construtoras.

(Reportagem de Lucia Mutikani)