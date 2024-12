SAIBA MAIS-Veja declarações de Putin sobre Ucrânia, Trump, Biden e Síria em coletiva de imprensa

MOSCOU (Reuters) - A seguir, veja algumas das principais declarações do presidente da Rússia, Vladimir Putin, em sua coletiva de imprensa anual.

25 ANOS NO PODER

Sim, acho que fiz mais do que apenas salvaguardar (a Rússia). Acho que saímos da beira do precipício, porque tudo o que aconteceu antes e depois com a Rússia estava levando a uma completa e total perda da nossa soberania. E, sem soberania, a Rússia não pode existir como um Estado independente.

Fiz tudo para garantir que a Rússia seja uma potência independente e soberana, que é capaz de tomar as decisões com base em seu próprio interesse, e não no interesse dos países que estavam arrastando-a para perto deles, dando tapinhas nos nossos ombros, com o objetivo de usá-la para seus próprios propósitos.

SÍRIA

Mantemos relações com todos os grupos que controlam a situação lá, com todos os países da região. A grande maioria deles diz ter interesse que mantenhamos nossas bases militares na Síria.

Você quer mostrar tudo o que está acontecendo na Síria como uma espécie de fracasso, uma derrota para a Rússia. Eu te garanto, não é.

Quem quiser mostrar a Rússia como enfraquecida, você sabe, eu vou lembrar de uma famosa pessoa e escritor que certa vez disse “os rumores sobre a minha morte são muito exagerados”.

Na minha opinião, o principal beneficiário do que está acontecendo na Síria é Israel. Esperamos que Israel deixe o território sírio em algum momento. Agora, estão aumentando a quantidade de soldados lá. Acho que já há vários milhares. Tenho a impressão de que não apenas não sairão dali, como vão levar reforços.

TRUMP

Bem, primeiramente, não sei quando vamos nos encontrar, porque ele não diz nada sobre isso. Não tenho falado com ele por mais de quatro anos. Claro que estou pronto para isso, a qualquer hora. Estarei pronto para um encontro caso ele queira.

E, se uma reunião acontecer em algum momento com o presidente eleito, o sr. Trump, tenho certeza de que teremos muito para conversar.

PERDÃO DE BIDEN AO SEU FILHO

É sempre importante. Você é mais um político ou mais um ser humano? Acabou que o Biden é mais um ser humano. Eu não o culparia por isso.

COMO PUTIN MUDOU DESDE O INÍCIO DA GUERRA

Esses três anos, claro que foram um grande teste para todos nós, para todo o país e para mim. Eu passei a fazer menos piadas, e quase não rio.

VONTADE DE NEGOCIAR COM A UCRÂNIA

Sempre dissemos que estamos prontos para negociações e compromissos. Só que o outro lado, tanto literalmente quanto figurativamente, recusa-se a negociar.

Em breve, os ucranianos que estão dispostos a lutar acabarão, na minha opinião, em breve não haverá mais quem vá querer lutar. Estamos prontos, mas o outro lado precisa estar pronto para negociações e compromissos.

Não precisamos de uma trégua, precisamos de paz, no longo prazo, assegurada por garantias à Federação Russa e seus cidadãos.

NOVO MÍSSIL HIPERSÔNICO ORESHNIK

Não há chance de derrubar tais mísseis.

Deixem os especialistas ocidentais proporem para nós, e deixem-nos propor para aqueles no Ocidente e nos EUA que pagam por suas análises, que conduzam algum tipo de experimento, como um grande duelo de altas tecnologias do século 21. Deixem-nos estabelecer algum alvo para destruição, por exemplo em Kiev, e concentrar todas as suas defesas aéreas e de mísseis lá. Vamos atacar o local com o Oreshnik e ver o que ocorre. Estamos prontos para esse experimento, mas o outro lado está?

GUERRA NA UCRÂNIA

Preciso dizer que a situação (na frente de batalha) está mudando drasticamente. Há um movimento em toda a frente. Todos os dias.

Estamos caminhando, como você disse, para resolver nossas tarefas primárias, que descrevemos no começo da operação militar especial.

Todo mundo está lutando, literalmente de forma heroica. Eles estão lutando agora mesmo. Desejamos boa sorte a todos, vitória e a volta para a sua casa àqueles que estão lutando na região de Kursk (na Rússia) e àqueles que estão lutando em toda a frente.

(Reportagem de Dmitry Antonov, Darya Korsunskaya, Olesya Astakhova, Oksana Kobzeva, Anastasia Lyrchikova)