Filhos Gisèle Pelicot 'decepcionados com sentenças baixas' em julgamento por estupro na França

Os filhos de Gisèle Pelicot expressaram nesta quinta-feira sua decepção com as sentenças impostas aos 51 réus no grande julgamento por estupro na França, incluindo seu pai Dominique Pelicot, condenado à pena máxima.

"Os filhos estão decepcionados com as sentenças baixas de entre 3 e 20 anos de prisão, abaixo dos pedidos do Ministério Público", comentou um membro da família, que pediu anonimato.

Nenhum deles quis falar com o pai após sua condenação a 20 anos de prisão por drogar Gisèle durante uma década para estuprá-la com dezenas de desconhecidos, acrescentou a fonte.

