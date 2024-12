Consumo de petróleo da China atingirá pico em 2027, diz Sinopec

Por Ella Cao e Colleen Howe

PEQUIM (Reuters) - O consumo de petróleo da China deve atingir seu pico em 2027, previu a gigante estatal de refino Sinopec nesta quinta-feira, à medida que a demanda por diesel e gasolina enfraquece no maior importador de petróleo do mundo, uma desaceleração que abalou os mercados globais este ano.

O pico de 2027 atingirá não mais do que 800 milhões de toneladas métricas, ou 16 milhões de barris por dia de petróleo bruto, disse a Sinopec. No ano passado, a Sinopec previu o pico da demanda de petróleo na China, também de 800 milhões de toneladas, em meados de 2026-2030.

Impulsionada pela mudança para veículos elétricos e pelo aumento de caminhões movidos a gás natural liquefeito (GNL), a velocidade do movimento da China em direção ao pico do petróleo pegou o setor de surpresa, com as importações de petróleo bruto a caminho do pico já em 2025, segundo analistas.

O pico de 800 milhões de toneladas se compara com as 750 milhões de toneladas a serem consumidas em 2024, quando a demanda está a caminho de cair cerca de 10 milhões de toneladas em relação ao ano passado, apenas o segundo declínio em duas décadas, disse a Sinopec.

Com o uso mais amplo de GNL e de veículos elétricos reduzindo a demanda por gasolina e diesel, o setor petroquímico acabará consumindo mais petróleo do que o setor de transportes, respondendo por 55% do consumo de petróleo em 2060, em comparação com 22% em 2024, disse a Sinopec.

Espera-se que a demanda de diesel caia 5,5%, para 174 milhões de toneladas em 2025, já que os caminhões movidos a GNL representaram 22% das vendas de caminhões nos três primeiros trimestres de 2024.

A demanda de gasolina deve cair 2,4%, para 173 milhões de toneladas em 2025, com os veículos elétricos substituindo cerca de 26 milhões de toneladas ou 15% do consumo de gasolina.

Dos três principais produtos refinados, apenas o uso de combustível de aviação deverá crescer no próximo ano, em 7%, para 45,5 milhões de toneladas.

A Sinopec, a maior refinaria da Ásia, também disse que o consumo de gás natural da China pode atingir o pico mais cedo, mas em um nível mais alto do que o previsto no ano passado.

Até 2030, o consumo de gás natural da China deverá atingir 570 bilhões de metros cúbicos (bcm) e atingir um patamar de cerca de 620 bcm entre 2035 e 2040. Na previsão do ano passado, a Sinopec colocou o patamar em 610 bcm por volta de 2040.

A previsão de consumo de gás natural é de 458 bcm em 2025, um aumento de 6,6%, acrescentou a Sinopec, atribuindo o crescimento ao aumento do uso de GNL no setor de caminhões, à adição de nova capacidade de geração de energia a gás e à demanda mais forte dos setores industrial e residencial.

A empresa também aumentou sua previsão de que as emissões de carbono da China provenientes de atividades relacionadas à energia atingirão um pico entre 10,8 bilhões e 11,12 bilhões de toneladas antes de 2030. No ano passado, a previsão era de um pico de cerca de 10,1 bilhões de toneladas entre 2026 e 2030.

(Reportagem de Colleen Howe e Ella Cao em Pequim, Florence Tan e Siyi Liu em Cingapura)