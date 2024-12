AirPods 4 com cancelamento de ruído vale a pena? Confira nosso review

Já usei diferentes produtos da Apple, como celular, relógio, computador, tablet e até um iPod (ainda funcionando), mas os fones da marca nunca me atraíram o suficiente para me fazer pagar o preço que eles custam.

Há dois meses, porém, comecei a testar novo AirPods 4 com cancelamento de ruído, e ele superou minhas expectativas, mesmo sem ter design fechado (como o do modelo AirPods Pro, com ponteiras de silicone). Para mim é o melhor fone "barato" que a Apple já lançou.

Este ano, pela primeira vez, a Apple lançou duas versões de seus fones de ouvido de entrada: o AirPods 4 pode ser comprado com ou sem cancelamento de ruído, por uma diferença de cerca de R$ 500.

A qualidade sonora em si de ambos, equipados com o chip H2, é a mesma —por isso, parte desse review serve para os dois modelos.

O que eu gostei?

Cancelamento de ruído ativo (ANC). A novidade é o grande destaque dessa linha, já que a tecnologia era vista apenas nos fones de ouvido mais caros. Me impressionei com a qualidade do cancelamento, ainda mais considerando se tratar de um fone de design aberto, ou seja, que não sela sua orelha.

Ele realmente consegue anular a maior parte dos barulhos externos. Dá para ativar o cancelamento de ruído até mesmo se você não quiser ouvir suas músicas, em situações como:

precisa se concentrar em um ambiente com muita gente falando.

quer "desligar" as turbinas do avião para conseguir dormir durante um voo.

está em um lugar com muitos ruídos que incomodam (motores de carros ou barcos, ar-condicionado, ventilador etc).

Você continua ouvindo alguns desses sons, é claro, mas mais abafados. Se colocar músicas para tocar, os barulhos ficam ainda menos perceptíveis. E é aí que esse fone me ganhou.

Mesmo mantendo o volume em uns 50%-60% eu não escuto quase nenhum ruído externo —e isso é, inclusive, mais saudável. Em um fone sem cancelamento, acabamos aumentando mais o volume para conseguir ouvir bem a música, o que não é legal para os ouvidos.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Transparência e áudio adaptativo. Além do ANC, meu favorito, o modelo com cancelamento de ruído tem outros recursos até então exclusivos dos AirPods Pro:

modo ambiente (transparência): um cancelamento mais leve e natural, que te deixa ouvir o mundo lá fora enquanto escuta suas músicas. Mudo para ele em alguns momentos em que não é bom estar tão alheia do ambiente (por exemplo, quando há pessoas que podem falar comigo ao redor ou se estou caminhando em locais inseguros).

áudio adaptativo: um misto entre o cancelamento total e a transparência, com ajuda de inteligência artificial em tempo real, para deixar apenas barulhos relevantes passarem, como sirenes e buzinas na rua ou informes em um aeroporto (nem sempre acerta, mas é o esperado nesse tipo de função).

detecção de conversa: em qualquer modo é possível ativar a função, que abaixa o volume do que estiver ouvindo quando você começa a falar e aumenta novamente ao terminar (funciona muito bem, mas como gosto de cantar junto com algumas músicas, deixo desligado).

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Áudio espacial personalizado. Os dois modelos (com ou sem cancelamento de ruído) contam com essa tecnologia, que dá uma sensação mais imersiva, como se o som te envolvesse, seja para ouvir músicas, assistir a vídeos ou até jogar. São duas opções de áudio espacial:

fixo: está sempre igualmente distribuído entre os dois fones. É a minha escolha.

rastreamento dinâmico da cabeça: se altera de acordo com seus movimentos para um efeito mais tridimensional. É como se tivesse um palco na sua frente --se você vira a cabeça para a esquerda, por exemplo, vai ouvir mais som no lado direito. Eu acho um pouco vertiginoso, mas muita gente gosta.

Qualidade de áudio aprimorada. O chip H2 da Apple, com recursos de inteligência artificial, trouxe um som mais encorpado e brilhante, com baixos marcantes e boa separação dos instrumentos musicais. Também há maior clareza nas chamadas de voz, mesmo em lugares com barulho ou muito vento. Vale ressaltar que, neste quesito, a avaliação serve também para o AirPods 4 mais barato, sem cancelamento de ruído.

Recarga sem fio e alto-falante integrado. Apenas no modelo com cancelamento. O estojo de recarga emite sons para ajudar a localizá-lo caso esteja perdido (recurso Buscar dos sistemas dos produtos Apple). Além disso, pode ser carregado por indução, inclusive no carregador do relógio Apple Watch.

Em ambos uma carga dura até 30 horas de uso (cinco no fone + 25 no estojo); na prática, para meu uso (cerca de duas horas por dia), carrego o "kit" a cada duas semanas.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Pontos de atenção

Design aberto pode incomodar. Este tópico divide opiniões. Muita gente prefere o design aberto por ser menos invasivo no canal auditivo e se manter mais limpo, mas eu gosto mais de fones estilo fechado, com ponteiras de silicone. Não só porque permitem um cancelamento de ruído blindado, mas também pelo conforto e segurança de ficar preso e não cair.

De qualquer forma, o AirPods 4 foi pensado para ser um fone aberto confortável. As hastes estão mais curtas e as "bolinhas" estão mais compactas e em um ângulo que encaixa melhor na maioria das orelhas.

A caixa risca. Recomendo não deixar solta na bolsa e, se possível, comprar uma capinha.

Não dá para controlar o volume por toques. Com o novo sensor de força (pequena área achatada na lateral das hastes), dá para controlar músicas, chamadas e modos de áudio "beliscando" qualquer um dos fones:

aperta uma vez: play/pause.

aperta duas vezes: próxima faixa.

aperta três vezes: faixa anterior.

aperta uma vez (ao receber chamada): atende.

aperta e segura: ativa o cancelamento de ruído ou troca entre ANC e modo ambiente, caso já esteja ativo.

O que sinto falta é a possibilidade de aumentar ou diminuir o volume do que estou ouvindo por comandos físicos (só é possível no Pro). Para isso, tenho de mexer no celular.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Quem pode gostar?

O AirPods 4 com cancelamento de ruído traz recursos avançados, até então exclusivos da versão Pro, mas com um preço mais convidativo (os valores oficiais da Apple são R$ 1.999 e R$ 2.599, respectivamente).

Sim, mesmo os fones de entrada da marca são caros, mas o ANC, o modo ambiente, o áudio adaptativo e o carregamento sem fio justificam o investimento principalmente para quem usa outros produtos Apple (os fones até podem ser usados com celulares Android e computadores Windows, mas perdem os menus na tela).

O AirPods Pro 2, claro, é mais poderoso e seria minha escolha natural, pois sou fã do design fechado com ponteiras. Quem compartilha dessa preferência pode aproveitar que ele está com mais de 30% de desconto, encostando no preço do irmão.

O AirPods 4 com cancelamento de ruído, na minha opinião, tem o melhor custo-benefício da linha. E, para quem não faz questão de nenhum desses recursos, o modelo sem cancelamento é um pouco mais barato.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

