Xampu Kérastase para cabelo ressecado vale investimento? Confira avaliações

Quem tem cabelos secos ou ressecados e busca investir em uma carga de nutrição nos fios pode gostar do xampu Nutritive Bain Satin, da Kérastase. O produto tem feito sucesso entre consumidores e está com descontos de até 10%, saindo por a partir de R$ 144.

Apesar das ofertas, o preço desse xampu, que é de uma marca de beleza de luxo, ainda é salgado. Será que vale a pena? Mostramos adiante o que a fabricante diz sobre o produto e o que diz quem o comprou.

O que a Kérastase diz sobre esse xampu?

É capaz de nutrir e dar força aos cabelos secos e ressecados;

Tem fórmula suave, que promete limpar profundamente os fios e restaurar a espessura;

É enriquecido com nutrientes essenciais, proteínas vegetais e niacinamida;

Promove a retenção de umidade e combate a desidratação;

Promete 44% de hidratação imediata e 72 horas de nutrição.

O que diz quem comprou o produto?

Os consumidores elogiam principalmente a limpeza e hidratação que o xampu realiza nos cabelos. Confira alguns comentários.

Perfeito. Limpa muito, rende maravilhosamente bem e hidrata.

Fran Luz

Faz uma limpeza maravilhosa, deixando os cabelos macios e maleáveis. Usando junto com a máscara, faz o combo para uma escova perfeita. Amei demais. Não posso mais viver sem esse xampu.

Eva Lima

Eu amo esse xampu. Meu cabelo é fino e oleoso, mas eu amo usar ele. Meu cabelo fica hidratado, cheiroso e não fica pesado.

Fabio Machado

Pontos de atenção

Por outro lado, nem todos os compradores ficaram satisfeitos com o produto. Alguns dizem que o xampu deixaria os cabelos embaraçados e um pouco ressecados. Também há consumidores que reclamam do procedimento de entrega.

Não é um dos melhores xampus da Kérastase. Tem um preço muito caro pelo que proporciona. Cuidado que resseca um pouco, principalmente quem tem pontas secas. Mas deixa o cabelo com muito brilho. Não compraria novamente.

Isabel Magalhães



Limpa bem sem agredir os fios apesar de deixá-los um pouco embaraçados.

July

O produto é ótimo como tudo da Kérastase, mas eu recebi o xampu já aberto, não veio com o lacre e eu fiquei superchateada.

Eliane F. Martins

