Jovem que morreu atingido por árvore de Natal fazia trabalho temporário

O jovem de 21 anos que morreu após ser atingido por uma árvore de Natal em Maricá, na região metropolitana do Rio, estava em um trabalho temporário.

Quem era Vinicius

Vinicius dos Santos Abreu estava trabalhando com uma equipe de montagem da árvore de Natal na lagoa de Araçatiba, para a Prefeitura de Maricá. Devido à forte ventania na segunda-feira (16), a decoração caiu e feriu três pessoas. O jovem foi socorrido, mas chegou sem vida ao hospital.

O rapaz morava com a mãe, duas tias e era muito querido pelos amigos. Estudioso, ele cursava análise e desenvolvimento de sistemas e estava em busca de um trabalho fixo. Antes de mudar de área, ele chegou a ocupar um cargo temporário no Exército, mas, por motivos pessoais, optou por sair, segundo o amigo Raphael Motta.

Vinícius gostava de treinar, ir à igreja, era músico tecladista e filho único. Vinicius e Raphael se conheciam havia cinco anos, mas passaram a sair em grupo desde 2021, com mais dois amigos. Segundo Raphael, Vinicius comentou sobre o trabalho temporário, mas nunca se queixou de problemas ou falhas na segurança. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Estão todos desolados e tentando manter a fé que ele está com Deus agora. Quando a mãe dele me viu com um outro amigo nosso, desabou. Ele sempre foi muito inteligente e tinha uma capacidade boa de armazenar informações. É uma perda irreparável.

Raphael Motta, amigo de Vinícius, ao UOL

O enterro está previsto para esta quarta-feira (18). Nas redes sociais, amigos e conhecidos lamentaram a morte de Vinicius: "Ele era um menino tão gente boa, não merecia isso", disse uma conhecida do rapaz. "Era um moleque novo e muito gente fina", desabafou outra pessoa.

A árvore estava sendo instalada na lagoa de Araçatiba no momento do acidente, quando uma tempestade atingiu a região. O Instituto Nacional de Meteorologia previa ventos de até 100 km/h. Durante a ventania, a árvore flutuante não suportou as rajadas de vento e tombou, por volta das 16h30.

Árvore de Natal cai e provoca morte em Maricá (RJ) Imagem: Reprodução/Redes sociais

A árvore foi montada para ser uma das principais atrações turísticas de Maricá neste Natal. A inauguração estava prevista para esta quarta-feira. O local ainda ganharia um deque para que os visitantes ficassem bem próximos à árvore.

Luto

Em nota, a Prefeitura de Maricá decretou luto oficial de dois dias, mas foi criticada por apenas adiar o evento e a inauguração da árvore, em vez de cancelar definitivamente.