Morta aos 36, irmã de MC Kevin estava com trombose; saiba o que é a doença

Úrsula Muga Silva, irmã de MC Kevin, morreu aos 36 anos. Segundo Valquiria Nascimento, mãe de Kevin e madrasta de Úrsula, a enteada não teria tratado de forma adequada um quadro de trombose.

Entenda o que é a trombose

É uma doença que acomete o fluxo sanguíneo e pode comprometer a oxigenação dos pulmões. Existem dois tipos de trombose: a venosa e a arterial. A trombose venosa ocorre quando há a formação de coágulos (trombos) de sangue dentro das veias. Os coágulos se formam principalmente nos membros inferiores, impedindo o fluxo natural do sistema cardiovascular. A condição pode causar manchas arroxeadas ou avermelhadas nos locais afetados, acompanhadas de sensação de desconforto, dor, inchaço e sensibilidade local.

Nas artérias, a trombose geralmente é consequência de alguma complicação de doença aterosclerótica. Neste cenário, o principal fator de risco é o acúmulo de gordura na parede arterial. Em algumas situações, o primeiro "sintoma" da trombose arterial é o infarto agudo do miocárdio ou o AVC.

Se o coágulo se formar em uma veia profunda, o quadro é denominado 'trombose venosa profunda'. Se for formado em uma veia superficial, é chamado de "tromboflebite superficial".

A trombose pode acontecer por diferentes motivos. As principais causas da doença são:

Lesão nos vasos sanguíneos: a lesão da parede vascular, eventualmente causada por algum trauma, em cirurgia ou por uso de cateter venoso, é um exemplo;

a lesão da parede vascular, eventualmente causada por algum trauma, em cirurgia ou por uso de cateter venoso, é um exemplo; Alterações na coagulação: é o desequilíbrio do processo normal da coagulação sanguínea decorrente de processos inflamatórios como a obesidade, doenças reumatológicas, tabagismo, uso de determinados remédios como anticoncepcionais orais combinados, além de gravidez e puerpério (períodos em que há redução fisiológica de fatores anticoagulantes naturais), intervenção cirúrgica e doenças hereditárias;

é o desequilíbrio do processo normal da coagulação sanguínea decorrente de processos inflamatórios como a obesidade, doenças reumatológicas, tabagismo, uso de determinados remédios como anticoncepcionais orais combinados, além de gravidez e puerpério (períodos em que há redução fisiológica de fatores anticoagulantes naturais), intervenção cirúrgica e doenças hereditárias; Redução da velocidade do fluxo sanguíneo: são as tromboses causadas por períodos prolongados de imobilidade, ou seja, quando o paciente fica muito tempo na mesma posição. Recuperação pós-cirúrgica e longas viagens em que a pessoa passa muito tempo sentada, por exemplo, podem provocar uma maior chance de desenvolver os coágulos.

A complicação mais séria da trombose é o deslocamento do trombo da veia para o pulmão. Neste cenário, chamado de tromboembolismo pulmonar, a oxigenação pode ser comprometida por conta da obstrução de canais sanguíneos no pulmão e a gravidade dependerá do tamanho e da quantidade de coágulos.

Ilustração mostra como seria a circulação prejudicada por um coágulo, condição provocada nos quadros de trombose Imagem: iStock

Na maior parte dos casos, a situação é controlada com medicamentos. O principal objetivo do tratamento é evitar o aumento do trombo e impedir que este se desloque até os pulmões. Em algumas situações, será necessária a atuação conjunta de cardiologistas, neurologistas, angiologistas, pneumologistas e hematologistas.

Bons hábitos e conhecimento do histórico familiar são fundamentais na prevenção da trombose. Além de saber sobre eventuais fatores genéticos que podem predispor à trombose, é importante praticar atividades físicas, manter uma alimentação balanceada, evitar longos períodos sentado e reconhecer sinais que podem ser alerta para a doença.

A trombose causa cerca de 165 internações diariamente no país. De acordo com os dados, analisados pela SBACV (Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular) e divulgados em novembro de 2023, mais de 489 mil brasileiros foram internados na rede pública para o tratamento de tromboses venosas entre janeiro de 2012 e agosto de 2023.

*Com informações de reportagens publicadas em 02/06/2020, 06/11/2023 e 12/03/2024.