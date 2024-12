Exército israelense intercepta míssil lançado do Iêmen

O Exército de Israel anunciou nesta quinta-feira (19, data local) que interceptou um míssil lançado do Iêmen e ativou as sirenes de alerta aéreo em várias cidades do centro do país, diante do risco de queda de destroços do projétil.

"A força aérea israelense interceptou um míssil lançado do Iêmen antes que penetrasse em território israelense", disse o Exército em comunicado.

As sirenes de alerta foram acionadas "em várias áreas do centro de Israel" devido à "possibilidade de queda de destroços depois da interceptação", acrescenta a nota.

Na segunda-feira, o Exército israelense anunciou a interceptação de um míssil reivindicado pelos rebeldes huthis do Iêmen, aliados do Irã que controlam amplas partes do território iemenita.

O grupo assegurou que o ataque estava direcionado contra "um alvo militar" em um bairro de Tel Aviv e afirmou que "a operação cumpriu seu propósito com sucesso".

Os huthis realizaram vários ataques contra Israel afirmando agir em solidariedade aos palestinos da Faixa de Gaza, palco de uma guerra entre Israel e Hamas desde o ataque sem precedentes do movimento islamista palestino em 7 de outubro de 2023.

bur-roc/jnd/dbh/cjc/rpr

© Agence France-Presse